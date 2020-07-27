Общество

Электронное голосование на осенних выборах в Псковской области применяться не будет

Дистанционное электронное голосование не планируется применять при проведении единого дня голосования 13 сентября в Псковской области. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

Голосование через интернет будет организовано только там, где будут проходить довыборы в органы власти федерального уровня. В Псковской области 13 сентября будут выбирать только главу района и муниципальных депутатов.

Дистанционное голосование будет организовано в двух регионах России - на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Ярославской и Курской областях. Такую информацию озвучил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Выбраны два округа, в которых нет иных больших выборов (высших должностных лиц или депутатов заксобрания). В Курской и Ярославской областях пройдут только дополнительные выборы в Государственную Думу. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

В этом году перед единым днем голосования, 13 сентября, на территории Псковской области, как и во всех регионах России, будет проводиться досрочное голосование, в том числе вне участков - на придомовых территориях и в местах общего пользования, которое пройдет 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. Таким образом, выборы пройдут в течение трех дней.