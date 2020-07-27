Общество

Вакцина откоронавируса может поступить в оборот 15 августа

Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, она может быть зарегистрирована 10-12 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, еще пять-семь дней потребуется для проверки вакцины в Росздравнадзоре. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», - сообщил источник.

В настоящее время вакцина от коронавируса находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После сформирования полного пакета документов на вакцину, они пройдут проверку и поступят в министерство здравоохранения. Как уточнил собеседник агентства, вакцина должна быть зарегистрирована.