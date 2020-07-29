Общество

Доставивший в Антарктиду псковскую икону путешественник собирается поставить мировой рекорд

Петербургский капитан-полярник Даниил Гаврилов собирается за полгода в одиночку пройти вокруг Арктики и обогнуть Антарктиду. Сейчас он готовит свою гоночную яхту под названием «Арктическая фурия» к путешествию, которое состоится в следующем году, пишет Spbdnevnik.ru.

Фото: Spbdnevnik.ru

В этом году полярный капитан компании Rusarc Даниил Гаврилов при поддержке Псковского отделения Русского географического общества привез на Южный полюс к Рождеству икону Святого Пантелеймона с горы Афон и рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Эта экспедиция на полярную станцию «Беллинсгаузен», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды, стала совместной идеей Даниила Гаврилова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Смотрите также При поддержке Михаила Ведерникова в православный храм в Антарктиде доставили икону из Псково-Печерского монастыря

«Всегда беру с собой икону. Ну и, конечно, на корме лодки надо положить кусочек дерева, чтобы в случае чего было по чему постучать», - отметил Даниил Гаврилов.

Он уточнил, что старт нового путешествия запланирован на июль 2021 года. «Сейчас идет активная подготовка к походу. Еще предстоит научиться засыпать на высоких скоростях гоночной лодки, что абсолютно необходимо при одиночном походе. Ну, во всяком случае, в мире куда больше яхтсменов-одиночек, чем полярных-капитанов, поэтому, думаю, не проблема сделать из меня яхтсмена-одиночку для этой экспедиции», - рассказал капитан-полярник.

Фото: Spbdnevnik.ru

По его словам, один из основных вопросов – укрепление карбонового корпуса лодки, пока она не готова к путешествию среди льдов. В итоге она должна держать удар льдин, но при этом не стать слишком тяжелой, чтобы не потерять ходовые качества. Еще один важный момент – правильно рассчитать время, чтобы разойтись с основной ледовой массой.

«Есть несколько инновационных идей. Например, мы хотим научить лодку, участвующую в экспедиции, некой самостоятельности. Грубо говоря, разрабатываем систему, которая позволит компьютеру среагировать, если я выпаду за борт, чтобы она вернулась и подобрала меня. Аналогов подобных систем сегодня нет. Также мы разработали собственный, петербургский, опреснитель воды, который сейчас тестируется на другой лодке, работающей близ Новой Земли. Он дает в три раза больше пресной воды, чем аналоги», - поделился Даниил Гаврилов.

Он планирует прокладывать маршрут там, где вероятность встречи с айсбергами минимальна, хотя полностью исключить риск подобного рандеву невозможно: «В идеале пройти в те непродолжительные дни, когда световой день еще есть, а льды еще не стали непреодолимой преградой. Ночью ходить по льдам это вообще сложно... Обычно это прожектор, вахта на радаре, впередсмотрящий и прочее, словом, много людей, а тут я буду один, и опять же скорость куда выше».

В целом он отметил: «Подобного никто никогда не делал. Примерно десять лет назад я прошел арктической кругосветкой с командой, что тоже было впервые в истории, сейчас хватает опыта, чтобы преодолеть этот путь самостоятельно. Это будет полная автономка, без захода в порты и пополнения припасов. За эти полгода проеду вокруг Арктики, спущусь по Атлантике вниз и обогну Антарктиду».