Общество

Дмитрий Зарембо: Увольнение директора Пустошкинского центра образования - это политические счеты

Увольнение директора Пустошкинского центра образования Оксаны Бугряковой - это сведение счетов и политические дрязги со стороны главы района Светланы Васильевой. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Пустошкинского районного Собрания Дмитрий Зарембо.

«С сегодняшней властью, я не уверен, что мы сможем отстоять Оксану Бугрякову. Мы вступались и за директора дома культуры, собирали подписи, пытались что-то делать, но ничего не произошло. Наша сегодняшняя власть - это очень недальновидные люди, которые пытаются рушить район: ставят на должности иных или неграмотных людей. Это мое личное мнение. Я боюсь за свой район. Зачем увольнять людей, которые грамотно ведут свою деятельность на протяжении какого-то времени. Если есть какие-то претензии, то нужно высказывать и пытаться договориться», - заявил собеседник.

«Оксана Бугрякова - хороший работник, я знаю ее всю свою жизнь. Ею довольны все, нет тех, кто бы обрадовался тому, что она уходит. Очень многие встали на ее сторону: и учителя, и родители, и ученики. Всех беспокоит эта ситуация. Люди обращаются к губернатору, записывают видеообращение, собирают флешмоб. Людям непонятна и неприятна эта ситуация», - рассказал Дмитрий Зарембо.

Он заявил, что для главы района - это возможность посадить на место директора Пустошкинского центра образования своего человека. «Оксана Владимировна не является сторонником сегодняшней власти, это всем известно. Для нас неважно откуда власть, главное, чтобы она работала, а сейчас мы этой работы не видим», - пояснил председатель Пустошкинского районного Собрания.

Дмитрий Зарембо высказал мнение, что сложившиеся ситуация является аналогичной увольнению директора местного дома культуры. «Это была такая же история - посадка на место своего человека. У нас был парламентский час, где мы пытались разобраться, что творится в ДК, но глава района туда не явилась. Мы спрашивали у ее заместителя, как они могут обвинять директора ДК в каких-то моментах, если нас даже не включили в рабочую группу по проверке. А потом директор ДК выиграла суд, получается, что все обвинения были напрасными. На мой взгляд, эта ситуация доказывает, что ее уволили по политическим соображениям», - рассказал депутат.

По его мнению, с директором Пустошкинского центра образования складывается такая же ситуация. «Никаких доказательств того, что Оксана Бугрякова плохо работает или что-то нарушила, мы не имеем, в районное Собрание ничего не было предоставлено. Какие-то мелкие нарушения есть на любом муниципальном предприятии. Цепляться за мелкие шероховатости - это сведение счетов»,- заключил Дмитрий Зарембо.