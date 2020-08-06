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Общество

Генеральские каракулевые шапки в армии России уходят в прошлое

09.08.2020 19:01|ПсковКомментариев: 1

Высшие офицеры и полковники в Вооруженных Силах РФ прекратят носить каракулевые шапки. Их заменят меховые изделия с козырьком. У высших офицеров головной убор также будет сопровождаться шитьем 5-процентного золочения на козырьке. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Каракулевые шапки, согласно указу, становятся отличительной чертой высшего офицерского состава и полковников ФСО и войск национальной гвардии. У высших офицеров перечисленных служб также предполагается пятипроцентное золоченое шитье на козырьке.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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