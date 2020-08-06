Общество

Генеральские каракулевые шапки в армии России уходят в прошлое

Высшие офицеры и полковники в Вооруженных Силах РФ прекратят носить каракулевые шапки. Их заменят меховые изделия с козырьком. У высших офицеров головной убор также будет сопровождаться шитьем 5-процентного золочения на козырьке. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Каракулевые шапки, согласно указу, становятся отличительной чертой высшего офицерского состава и полковников ФСО и войск национальной гвардии. У высших офицеров перечисленных служб также предполагается пятипроцентное золоченое шитье на козырьке.