В Псковской области за сутки подтвержден 21 случай коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19.
На данный момент проведено 69496 исследований (264 за сутки). Подтверждено за весь период 3982 случая заражения коронавирусом (+21 за сутки). Выздоровело – 2850 (0). Умерло – 57(0).
Статистика по районам:
- Псков – 1240
- Великие Луки – 788
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 183
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 55
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 36
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 13
- Невельский район - 140
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 79
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 284
- Палкинский район - 49
- Печорский район – 44
- Плюсский район – 99
- Порховский район - 146
- Псковский район – 334
- Пустошкинский район – 22
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 28
- Стругокрасненский район – 45
- Усвятский район - 23.