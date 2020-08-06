Общество

В Псковской области за сутки подтвержден 21 случай коронавируса

В Псковской области за сутки подтвержден 21 случай коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19.

На данный момент проведено 69496 исследований (264 за сутки). Подтверждено за весь период 3982 случая заражения коронавирусом (+21 за сутки). Выздоровело – 2850 (0). Умерло – 57(0).

Статистика по районам: