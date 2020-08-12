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Общество

Иностранных участников АРМИ-2020 поразило разнообразие продуктов на солдатских столах

13.08.2020 17:56|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области собрались команды-участники крупного этапа Армейских международных игр – конкурса «Десантный взвод-2020». На псковском аэродроме Кресты приземлились самолеты военной авиации с участниками АрМи-2020 на борту. Гостей из Китая, Конго, Камбоджи, Мали, Намибии, Экваториальной Гвинеи и Таджикистана встретили с национальным колоритом: девушки в сарафанах и кокошниках угостили их караваями. Военный оркестр исполнил гимны стран-участниц. Однако не забыли и о безопасности: всем прибывшим измерили температуру, выдали маски и антисептики.

Конкурс на лучшую боевую подготовку десантников пройдет с 23 августа по 3 сентября на полигоне Струги Красные. В международном этапе состязаний поучаствуют более 250 военнослужащих из 11 стран, конкурс «Десантный взвод-2020» будет состоять из четырех индивидуальных и командных заданий. До начала соревнований иностранных гостей разместили в казармах, где они смогут познакомиться с бытом современных российских военнослужащих.

Первым делом новоприбывших накормили в армейской столовой. Повара предложили гостям на выбор томленое мясо, запеченную с томатами рыбу, супы, а на гарнир – тушеные кабачки, отварной картофель с ароматным свежим укропом, рис или овощное рагу. Напитки и свежая выпечка дополнили меню. Также в салат-баре можно было угоститься маринованными и свежими сезонными овощами: томаты, морковь, огурцы, редис, кукуруза, горошек.

Гостей поразило разнообразие продуктов на солдатских столах, после сытного обеда они поделились своими впечатлениями в книге отзывов. «Русская кухня очень вкусная, питание сбалансировано. Благодарим вас за гостеприимство», – написали военнослужащие из КНР.

На сегодня система организации питания российских военных считается одной из самых прогрессивных в мире. Весь спектр вопросов: поставка продуктов, готовка, оборудование, контроль качества – переданы профессионалам. Меню для военных разрабатывается с учетом высоких физических нагрузок, оно сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, а также богато витаминами и микроэлементами. Непосредственно в частях питание организовано по системе «шведский стол», когда посетители столовой могут выбрать из нескольких предложенных блюд, а также составить любой салат из компонентов салат-бара.

Помимо питания, улучшились и остальные условия несения службы в армии. Она проходит в комфортных казармах-общежитиях, оснащенных душевыми, прачечными, чайными, учебными классами, спортзалами и комнатами психологической разгрузки. В помещениях в автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура и микроклимат. Конечно, на первом месте безопасность: оборудованы современные противопожарные системы, аварийное освещение и т.п. С этого года принимаются также дополнительные противовирусные меры.

В таких комфортных и безопасных условиях участники АрМи-2020 будут ожидать старта международных соревнований «Десантный взвод-2020». Они начнутся в конце августа, каждый этап будет включать десантирование с марш-броском, гонки на БТР, преодоление полосы препятствий и многое другое.

Теги: #ВДВ #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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