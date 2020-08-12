Общество

Антимонопольщики отказали в согласовании создания нового МП «Парки и ярмарки города Пскова»

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области отказало в согласовании создания нового МП «Парки и ярмарки города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном УФАС выдали заключение о несоответствии создания нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» путем реорганизации в форме слияния МП «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина» и МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» антимонопольному законодательству.

Антимонопольщики напомнили, с 8 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года. Главные аргументы принятия такого закона - неэффективность использования собственности, необходимость покрывать убытки таких предприятий из бюджетов, коррупционные риски, а также негативное влияние ГУПов и МУПов на конкуренцию на локальных рынках.

Муниципальные предприятия могут создаваться только в некоторых случаях, преимущественно для обеспечения деятельности, относящейся к ведению РФ. Одно из исключений - МУПы, создаваемые в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей.

«В соответствии с представленными учредительными документами, основным видом деятельности Городского парка культуры и отдыха является «деятельность зрелищно-развлекательная прочая», а Центра социологии и маркетинга - «деятельность по организации конференций и выставок». Закон определяет культурную деятельность как деятельность по освоению культурных ценностей, а культурные ценности - это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, научные исследования в сфере культуры и прочее. К вопросам местного значения в сфере культуры относятся создание условий для организации досуга жителей города, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, создание условий для развития ремесел», - пояснили в УФАС региона.

Таким образом, виды деятельности, осуществляемые Городским парком культуры и отдыха и Центром социологии и маркетинга не попадают под категорию, когда законодательно разрешено создание унитарных предприятий, пришли к выводу антимонопольщики, а значит, создание МП г.Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова» путем реорганизации в форме слияния МП г.Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина» и МП г.Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» может привести к нарушению антимонопольного законодательства.