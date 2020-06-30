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Общество

Павел Волков о создании нового МП в Пскове: Мы руководствуемся той же логикой, что и УФАС

30.06.2020 21:04|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова руководствовалась той же логикой, что и региональное управление федеральной антимонопольной службы, когда выступила с инициативой о создании нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» за счет реорганизации двух существующих МП: «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков.

«Мы в своих действиях придерживаемся ровно такой же логики, о которой в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. Мы тоже считаем, что если есть деятельность, которая является высококонкурентной, то нет никакой необходимости муниципальному или государственному предприятию в этом виде деятельности каким-то образом участвовать. Если рынок настолько развит, что бизнесмены в нем самостоятельно работают, то МП и ГП там и не создаются. Мы в принципе идем по пути, который ФАС и рекомендуется, - сокращаем количество МП», - заверил он.

Павел Волков обратил внимание, что существующие муниципальные предприятия, которые планируется реорганизовать, не соответствуют сегодня своему назначению. Так, Центр социологии и маркетинга давно не занимается социологией, а маркетинг не требует поддержки муниципалитета. «ЦСМ занимался в частности сити-форматами. Но зачем в рекламном бизнесе быть муниципальному предприятию? Это высококонкурентный рынок, где частные компании активно борются за право установить рекламную конструкцию», - добавил он.

Похожая история и с МП «Парки и ярмарки города Пскова». Это предприятие зачастую в своей деятельности пыталась залезть в высококонкурентные среды. «Вспомните баталии за право установить батут в Детском парке. Этот бизнес реально может существовать самостоятельно, зачем в эту деятельность влез наш парк, нам тоже непонятно», - отметил Павел Волков.

«Муниципальные предприятия должны осуществлять деятельность во внеконкурентных средах. И тут наша логика совпадает с антимонопольным ведомством. Но у нас же нет компаний, которые готовы заниматься парками и аттракционами, организовывать серьезные городские мероприятия. Мы бы только рады были, если бы такие частники пришли, но их пока нет. Никто у нас не хочет ярмарки организовывать. И все ждут, что именно муниципалитет организует такие мероприятия. В том числе, и бизнес. Если у нас будет развит рынок настолько, чтобы мы могли объявить конкурс на проведение, скажем, Дня города, было бы только проще. Так работают в крупных мегаполисах», - подчеркнул заместитель главы администрации Пскова.

Он заметил, что в Псковской области практически никто не устраивал выставки (а это тоже форма маркетинга) уровня «Псков ЭКСПО».

«К сожалению, и ЦСМ сейчас эту деятельность не осуществляет, потому что не было подходящей площадки. Но теперь мы ее нашли, поэтому конгрессно-выставочную деятельность собираемся реанимировать. Шатер, который стоял на «Машиностроителе», будет в ближайшее время смонтирован на улице Текстильной на базе МБУ «Снежинка». Это совместный проект с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области», - рассказал Павел Волков.

Что касается запрета создания новых МП с 2020 года, на что также указала руководитель Псковского УФАС, то здесь Павел Волков отметил, что есть перечень видов деятельности, в рамках которого муниципальные предприятия все же могут создаваться. В частности, по его словам, это касается муниципальных предприятий, которые работают в сфере культуры и проведения массовых мероприятий.

Теги: #администрация Пскова #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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