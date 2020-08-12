Общество

Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса от рук человека в Невельском районе. Более того, за помощью в восстановлении справедливости он обратится к губернатору региона Михаила Ведерникова, сообщает Луки.ру.



«Чудовищным образом был убит пес по кличке Пифа. Инцидент получил общественный резонанс благодаря неравнодушным людям, которые не стали умалчивать о случившемся. Я благодарен людям за их активную позицию. Вместе мы сможем не допустить совершения новых преступлений живодерами. Предлагаю подобные факты и людей, в них замешанных, подвергать публичному порицанию, чтобы им было стыдно на улицу выходить. И закон, надеюсь, поможет по всей строгости наказать живодеров», - написал Александр Козловский на своей странице в соцсети Facebook.

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«За помощью в восстановлении справедливости обращусь к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову», - заключил Александр Козловский.

Он заявил, что со своей стороны взял на депутатский контроль расследование гибели пса по кличке Пифа, а также напомнил, что на личном контроле у него находится и дело о гибели еще одно пса - Рекса, которого в июле выкинули с балкона пятого этажа в Великих Луках.