Происшествия

В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными

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Вопиющим примером жестокости поделилась в соцсетях владелица добродушного пса Пифа, которому вонзил нож в пасть мужчина, живущий по соседству. Дикая история произошла в июле в Невельском районе. С того дня прошло уже несколько недель, но хозяйка Пифа Галина Паскевич не может спокойно вспоминать эту картину - собака бежит к ней, в глазах - растерянность, из горла хлещет кровь…



Фото, 18+: Instagram Галины Паскевич

Полицейским удалось задержать соседа только ночью. Но уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» возбуждать не стали. Из прокуратуры, у которой Галина потребовала справедливости, пришел отказ: «Данных о том, что при этом умысел Терещенкова С.В. был направлен на причинение страданий животному, в материале не имеется».

Письмо из прокуратуры с отказом и стало для Галины триггером. Фотографии Пифа появились в соцсетях. Тысячи людей моментально прониклись трагической историей. Одни требуют самосуда, другие предлагают юридическую помощь, третьи рассказывают, что поправки к статье работают.

Подробности в специальном материале «МК в Пскове».