Общество

В Псков прибыла команда Республики Беларусь для участия в «Десантном взводе - 2020»

Сегодня в Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», прибыла команда-участница из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Участники команды прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром «Кресты» под Псковом. На аэродроме специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

По прибытии в часть команды-участники конкурса по полевой встретили хлебом с солью. Военный оркестр соединения исполнил гимн республики.

С прибывшей командой было проведено занятие по требованиям безопасности, а также пройдена регистрация военнослужащих как участников конкурса.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.