Общество

Фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь» впервые покажут на конкурсе «Десантный взвод»

Фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения впервые покажут на торжественном открытии конкурса «Десантный взвод». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Уже прошло более пяти тренировок новой программы на базе полигона «Завеличье».

В единой команде военнослужащие отдельного разведывательного батальона продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30х40 метров.

Фото: Минобороны России

«Синхронность действий автомобилей под мелодичную музыку на ограниченной площадке создает динамику и сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы», - пояснил тренер коллектива, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по вооружению, гвардии полковник Виталий Житенко. - Во время фигурного вождения бронеавтомобили исполняют зеркальные движения, а при сближении расстояние между ними не превышает 10 сантиметров, что показывает мастерство и точность владения бронеавтомобилем».

Мастерское владение техникой - показатель высочайшей подготовки военных водителей и уровня их мастерства, добавил он.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод-2020» пройдет 23 августа на полигоне «Завеличье» в Псковской области.