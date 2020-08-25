Общество

Экипажи российских БМД-2 выиграли этап конкурса «Десантный взвод» в Пскове

Экипажи российских БМД-2 выиграли этап конкурса «Десантный взвод» в Пскове.

Все участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, в том числе и команда Китайской Народной Республики, которая впервые в истории конкурса стартовала на российской боевой технике, а команда Алжира состязалась на БТР-82А российского производства.

Первыми на старт вышли экипажи из Белоруссии, Алжира и Китая.

Хорошо выступали на своих этапах команды из Белоруссии и Китая, но неисправности техники в совокупности со штрафными минутами за прохождение препятствий и штрафными кругами за промахи на огневом рубеже не позволили показать высокий результат. Все команды использовали на дистанции резервную боевую технику, отметили организаторы конкурса.

Алжирская команда прошла дистанцию со штрафными кругами и минутами, но техника ее не подвела, что позволило стать на этапе вторыми в общем зачете.

Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали все три российских экипажа, что позволило им всем улучшить рекордное время, установленное российской же командой на конкурсе «Десантный взвод-2019» в прошлом году, и занять все призовые места в индивидуальном зачете.

Смотрите также Четыре рекорда установили российские десантники на конкурсе в Пскове

В командном зачете, также показав рекордное время, первое место безоговорочно заняла команда Российской Федерации с результатом 20 минут 39 секунд. На втором месте с колоссальным отставанием десантники из Алжира, третье место у команды Республики Беларусь.