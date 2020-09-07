Общество

Молодежный бюджет появится в Островском районе

Глава Островского района Дмитрий Быстров анонсировал разработку молодежного бюджета в муниципальном образовании. Такое заявление он сделал во время финального этапа районного конкурса «Молодежь – генератор идей!», сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Отмечается, что эта инновация - результат работы молодежного совета при главе Островского района, где молодые люди не только высказывают свое видение, выходят с пожеланиями по дальнейшему развитию Острова, но и активно участвуют в реализации своих инициатив, работе общественных объединений, решении проблемных вопросов в молодежной среде, благоустройстве территории города и района.

«Я доволен работой молодежного Совета, - сказал Дмитрий Быстров. - Здесь еще важно, чтобы ребята были не только простыми исполнителями, но и участниками управленческого процесса, почувствовали и осознали ответственность перед обществом за принятые ими решения. Без реальной практики это трудно, поэтому надо предоставить им такую возможность. На первом этапе сумма молодежного бюджета может составлять порядка 500 тысяч рублей. Молодые люди сами определятся, куда и на что использовать эти средства. Судя по предложенным на конкурс проектам, не сомневаюсь, что деньги будут потрачены на нужные дела, отчего выиграет не только какой-то узкий круг людей, а большая часть населения Острова».

По его словам, эту идею апробируют уже при формировании бюджета муниципального образования на будущий год.

Сразу три проекта были объявлены победителями районного конкурса «Молодежь - генератор идей!». В число победителей вошло три проекта: «Стадион для всех», «Нашему детскому саду - современную спортивно-игровую площадку» и «Уголок дорожной безопасности «Школа ПДД». Авторы проектов: Олеся Горохова, Виктория Дроздова и Мария Жукова.

Целью конкурса стало выявление и поддержка молодежных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципалитета. Его организатором выступила администрация Островского района.