Общество

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Как и обещал, информирую вас по вопросу убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Полицией возбуждено уголовное дело по факту гибели пса Пифа по ч.1 ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животными"», - сообщил глава региона и поблагодарил руководство областного управления МВД и прокуратуру Псковской области за профессиональную и принципиальную позицию.

«Уверен, что расследование уголовного дела будет проходить в рамках действующего законодательства, а само дело будет доведено до суда. Такие преступления не должны и не будут оставаться безнаказанными. С контроля не снимаю», - заключил Михаил Ведерников.