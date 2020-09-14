Общество

Дмитрий Шахов сделал несколько замечаний по работе ряда УИК в Псковской области

Соблюдение избирательных прав граждан в Единый день голосования проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Так, Дмитрий Шахов посетил ряд сельских и городских участковых избирательных комиссий, расположенных в Гдовском районе.

Омбудсмен отметил, что во всех комиссиях, даже в сельских населенных пунктах, присутствовали наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса. Причем один или два из них приехали проконтролировать выборный процесс в Псковской области из Санкт-Петербурга и Москвы.

Как отметил Дмитрий Шахов на встрече с главой территориальной избирательной комиссии Гдовского района Антониной Веселовой, существенных замечаний и нарушений избирательного законодательства обнаружено не было, жалоб от наблюдателей и членов комиссии также не поступило.

В то же время ряд серьезных замечаний вызвали условия, в которых работали члены избирательных комиссий и наблюдатели в период трехдневного голосования. Так, ряд сельских помещений, по словам столичных жителей, наблюдавших за ходом голосования, уже давно не соответствует высоким требованиям предъявляемых к местам проведения выборов.

Особое внимание Дмитрий Шахов обратил на самодельные избирательные кабины для голосования, сконструированные из подручных средств членами УИКов. По его словам, данные кабины хоть и обеспечивают тайну голосования, но не отвечают избирательным стандартам, кроме того, они практически не оснащены оргтехникой.

Также в сельской местности наблюдаются случаи, когда граждане приходят на избирательные участки без документов, считая, что их личность могут подтвердить односельчане - члены комиссии. В этом случае активность наблюдателей не позволяет нарушать закон.

Дмитрий Шахов отметил, что составы участковых комиссий в Гдовском районе сформированы из представителей всех политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, многие комиссии возглавляют представители «оппозиционных партий». По мнению псковского омбудсмена, это способствует недопущению фальсификаций на выборах.

По результатам мониторинга соблюдения прав граждан уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов направит свои замечания и предложения руководителю региональной избирательной комиссии Игорю Сопову.