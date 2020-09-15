Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Телефон прямого эфира 56-73-72
Партия полезных дел
Корытовский парк письмо губернатору
От ручного управления к системе
Гонки по вертикали
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё Общество 15.09.2020 12:262 В Псковской области пятикратно вырос размер штрафа за надписи и рисунки на стенах домов 15.09.2020 14:310 Предложения псковичей могут быть учтены в федеральном законе о молодежной политике 15.09.2020 14:210 Переболевший коронавирусом человек может распространять его до 90 дней 15.09.2020 14:080 92% банкоматов Сбербанка в Псковской области имеют функцию бесконтактного обслуживания 15.09.2020 14:070 На службу по контракту в Грозный приглашают псковичей 15.09.2020 13:450 Депутаты Псковской гордумы «проредили» список детских площадок, подлежащих демонтажу
 
 
 
Самое популярное 14.09.2020 20:280 Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение 12.09.2020 22:571 Через 50 лет петербуржцев придется эвакуировать в Псков - Владимир Жириновский 14.09.2020 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове 15.09.2020 11:077 Путин примет участие в открытии новых медцентров в Псковской области 12.09.2020 20:193 Новый фонтан открыт в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый прожиточный минимум пенсионера установлен в Псковской области

15.09.2020 12:16|ПсковКомментариев: 4

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 году установлена в Псковской области. Соответствующий закон принят 15 сентября на 49-й сессии регионального парламента. 33 депутата поддержали законопроект во втором чтении, 4 голосовали против, 2 воздержались, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собрание согласилось с представленными расчетами показателя, необходимого для установления социальной доплаты к пенсии. Прожиточный минимум утвержден в сумме 9598 рублей.

Исходя из этой суммы производится расчет социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. В текущем году размер минимума составляет 9529 рублей.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты – 2270,66 рублей на человека. Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утвержденной областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счет регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей.

Теги: #прожиточный минимум #псковское областное собрание #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы пятикратное увеличение штрафа за надписи на фасадах домов в Псковской области?
В опросе приняло участие 104 человека
15.09.2020, 14:380 Новые нормативы состава сточных вод утвердят в Пскове 22 сентября 15.09.2020, 14:310 Предложения псковичей могут быть учтены в федеральном законе о молодежной политике 15.09.2020, 14:270 Россия отвела силовиков от белорусской границы 15.09.2020, 14:250 Сэкономленные от сокращения депутатов средства нужно направить детям – Наталья Тудакова
15.09.2020, 14:210 Переболевший коронавирусом человек может распространять его до 90 дней 15.09.2020, 14:190 Согласованы новые размеры платы за капремонт в Псковской области 15.09.2020, 14:121 Парламент с 22 депутатами был самым работоспособным за всю историю - Виктор Антонов 15.09.2020, 14:090 Псковские оперативники установили личность дистанционного мошенника
15.09.2020, 14:080 92% банкоматов Сбербанка в Псковской области имеют функцию бесконтактного обслуживания 15.09.2020, 14:070 На службу по контракту в Грозный приглашают псковичей 15.09.2020, 14:014 Численность Псковского областного Собрания сокращена до 26 человек 15.09.2020, 14:010 Производство яиц сократилось в Псковской области
15.09.2020, 13:592 Алексей Севастьянов: Должно быть больше сотрудников администрации и депутатов на штатной основе 15.09.2020, 13:550 Бортовой камень понизят у пешеходного перехода на перекрестке Киселева - Кузбасской дивизии 15.09.2020, 13:450 Депутаты Псковской гордумы «проредили» список детских площадок, подлежащих демонтажу 15.09.2020, 13:380 Островичу грозит тюрьма за половую связь с несовершеннолетней
15.09.2020, 13:380 Антон Минаков заявил о безусловной поддержке ЛДПР сокращения числа депутатов областного Собрания 15.09.2020, 13:320 Александр Котов призвал депутатов поддержать сокращение численности парламента 15.09.2020, 13:290 Прошел первый кастинг на конкурс «Миссис Псков». ФОТО 15.09.2020, 13:252 Игорь Романов назвал себя пострадавшим от восстановления Алексея Харлашина на выборах в Себежском районе
15.09.2020, 13:222 Псковские депутаты отклонили законопроект о выплате 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет 15.09.2020, 13:190 Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют к следующей осени 15.09.2020, 13:170 Четыре мировых судьи назначены в Псковской области 15.09.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской
15.09.2020, 13:000 Владимир Яников: Увеличение штрафа за надписи на стенах домов поможет очистить город 15.09.2020, 12:530 Новый авиарейс свяжет Псков и Минеральные Воды 15.09.2020, 12:420 Из-за «рекламности» отклонен законопроект об изменении порядка выделения участков многодетным в Пскове 15.09.2020, 12:280 Сбербанк приглашает псковичей принять участие в большой онлайн-конференции
15.09.2020, 12:262 В Псковской области пятикратно вырос размер штрафа за надписи и рисунки на стенах домов 15.09.2020, 12:240 Локнянскому аисту сделают протез на 3D-принтере 15.09.2020, 12:200 В Псковской области заслуженные работники соцзащиты получат надбавку 15.09.2020, 12:164 Новый прожиточный минимум пенсионера установлен в Псковской области
15.09.2020, 12:0010 Почти треть россиян выступает за возвращение России статуса супердержавы 15.09.2020, 11:590 Утвержден отчет об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год 15.09.2020, 11:551 ВТБ: Жители Северо-Запада сократили расходы в Финляндии в пять раз 15.09.2020, 11:500 «Необычайную бродилку» по городу создали для псковичей
15.09.2020, 11:371 Интерактив: Не хватает скамеек между Высокой и Варлаамовской башнями 15.09.2020, 11:340 Более 200 объектов культурного наследия Псковской области внесли в ЕГРН 15.09.2020, 11:230 Ростуризм анонсировал создание веломаршрута Москва — Петербург 15.09.2020, 11:170 6 шагов для достижения финансовой устойчивости
15.09.2020, 11:142 Двух псковских депутатов наградили грамотами за активное законотворчество 15.09.2020, 11:077 Путин примет участие в открытии новых медцентров в Псковской области 15.09.2020, 11:070 «Собственной персоной»: Елена Полонская расскажет о проблемах округов и сносе детских площадок 15.09.2020, 11:071 Губернатор: Явка на муниципальных выборах в 40,4% - хороший показатель для Псковской области
15.09.2020, 11:011 Артистка Ксения Тишкова о своем отъезде из Пскова: Поняла, что деградирую 15.09.2020, 11:010 Псковское, Чудское озера и Себежский национальный парк вошли в топ популярных мест отдыха 15.09.2020, 10:500 «Гайд-парк»: Почему лидер псковской «Партии роста» участвует чуть ли не во всех выборах? 15.09.2020, 10:330 Три медали завоевали псковские гребцы на чемпионате России в Казани
15.09.2020, 10:290 Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года 15.09.2020, 10:250 Дикорастущий кустарник вырубили на улице Ижорского батальона по просьбе псковичей 15.09.2020, 10:190 Псковские расчеты системы «Триумф» отразили ракетный удар условного противника 15.09.2020, 09:560 Дочь погибшего десантника 6-й роты лишь через суд смогла добиться повышения пенсии
15.09.2020, 09:500 Контрабандные сигареты нашли в вагонах с углем псковские пограничники 15.09.2020, 09:450 Великолучанка лишится свободы на 10 лет за сбыт наркотиков в крупном размере 15.09.2020, 09:413 Археологи нашли клад в центре Пскова 15.09.2020, 09:300 Два псковича осуждены за кражу сейфа с 4 миллионами рублей
15.09.2020, 09:300 Первая выставка Кировской меховой фабрики пройдет в Пскове 15 сентября 15.09.2020, 09:277 Дожиточный минимум, или Полсосиски для счастья 15.09.2020, 09:190 Эксперт рассказал, как напугать телефонного мошенника 15.09.2020, 09:051 Еще одна страна открыла границу с Россией
15.09.2020, 08:461 Ученые нашли нейтрализатор COVID-19 15.09.2020, 08:320 Навальный намерен вернуться в Россию 15.09.2020, 08:151 Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта 15.09.2020, 07:570 Пожилая женщина с красным ведром пропала в гдовском лесу
15.09.2020, 07:390 МВД отказалось от идеи наказывать за оскорбление полицейских в интернете 15.09.2020, 07:225 В России предложили ввести почасовой МРОТ 15.09.2020, 07:060 Число случаев коронавируса в Псковской области превысило 5 тысяч 14.09.2020, 22:020 Острович оплатил задолженность в 76 тысяч рублей, чтобы избежать ареста двух автомобилей
14.09.2020, 21:380 Меры поддержки предпринимательства обсудили на заседании Федерального совета РСПП 14.09.2020, 21:370 Дворы отремонтируют в Пскове за счет сэкономленных денег 14.09.2020, 21:220 В псковском сквере Павших борцов прошел митинг в память жертв нацизма 14.09.2020, 21:080 YouTube запускает аналог TikTok
14.09.2020, 21:000 Как организовать вебинар для врачей? 14.09.2020, 20:521 Встреча участников воркаут-движения Ленинградской и Псковской областей пройдет 19 сентября 14.09.2020, 20:381 В соцучреждениях Псковской области включат отопление в ближайшее время 14.09.2020, 20:280 Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.