Общество

Новый прожиточный минимум пенсионера установлен в Псковской области

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 году установлена в Псковской области. Соответствующий закон принят 15 сентября на 49-й сессии регионального парламента. 33 депутата поддержали законопроект во втором чтении, 4 голосовали против, 2 воздержались, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собрание согласилось с представленными расчетами показателя, необходимого для установления социальной доплаты к пенсии. Прожиточный минимум утвержден в сумме 9598 рублей.

Исходя из этой суммы производится расчет социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. В текущем году размер минимума составляет 9529 рублей.

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Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты – 2270,66 рублей на человека. Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утвержденной областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счет регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей.