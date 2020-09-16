Общество

У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус

У 25 школьников псковского региона подтвержден коронавирус. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Во всех учебных учреждениях Псковской области у 25 школьников подтвержден диагноз коронавируса. 12 классов в связи с этим переведены на дистанционное обучение. Сравнить можно с теми, кого в рабочем порядке переводят на карантин по ОРВИ. Таких в регионе 32 – значительно больше», - сообщает канал.

При этом одна школа - Павская школа Порховского района - переведена на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, а Великолукская государственная академия физической культуры и спорта аналогичный шаг предприняла по собственной инициативе.