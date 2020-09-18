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Умер псковский поэт Игорь Исаев

Псковский поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие литератора. Информация о прощании и похоронах будет опубликована позднее.

Как сообщалось ранее, поэт, член Союза писателей России, редактор альманаха «Скобари» Игорь Исаев был доставлен в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии 14 сентября. В последние дни жизни он находился в коме.

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