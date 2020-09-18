Умер псковский поэт Игорь Исаев

Псковский поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие литератора. Информация о прощании и похоронах будет опубликована позднее.
Как сообщалось ранее, поэт, член Союза писателей России, редактор альманаха «Скобари» Игорь Исаев был доставлен в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии 14 сентября. В последние дни жизни он находился в коме.
Напомним, Игорь Исаев родился в 1973 году в Пскове. Окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института им. Кирова. По окончании института работал учителем в Печковской неполной средней школе (Печорский район), затем сотрудничал с рядом псковских СМИ. С 2014 по 2020 год преподавал в «Центре развития творчества детей и молодежи», являлся редактором АНО «Литературная галактика».
С 2001 года – член Союза писателей России, с 2002 года - редактор псковского литературного альманаха «Скобари». В 2007 году стал дипломантом фестиваля «Литературные встречи «Каблуковская радуга»» в номинации «Поэзия» (Тверская область), в 2014 году - дипломантом международного литературного конкурса «Журнальный вариант» (Симферополь).
Являлся автором четырех поэтических сборников «Время кризиса или Люди на подоконниках» (1997), «Поколение пустоты» (1999), «Глоток Солнца» (2003) и «Ветка и ветер» (2018).
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