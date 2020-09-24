Общество

Пункт посткроссинга будет работать на Пушкинском театральном фестивале

Пункт посткроссинга Почты России будет работать на XXVII Пушкинском театральном фестивале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Уже сегодня зрители спектакля «Магадан/Кабаре» смогут отправить открытки всем родным и друзьям, а 25 сентября во время творческой встречи с Евгением Водолазкиным такая возможность представится всем жителям и гостям города.

Пункт посткроссинга будет открыт в фойе Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. Гости фестиваля смогут приобрести коллекционные почтовые открытки, сувенирную продукцию от Почты России, а также принять участие во Всероссийской благотворительной акции Почты России «Дерево добра». Для отправки памятной почтовой продукции друзьям и знакомым в любую точку мира будет установлен специальный почтовый ящик.

В пункте посткроссинга специалисты Почты России помогут всем желающим правильно заполнить адресные строки, чтобы адресаты гарантированно получили свои послания. При этом сотрудники почты будут работать на мероприятии с соблюдением всех мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.