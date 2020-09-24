Псковичам рассказали, как сбалансировать кулинарные взаимоотношения с ребенком

Сбалансировать кулинарные взаимоотношения со своим ребенком родители могут, ознакомившись со школьным меню на сайте образовательных учреждений. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В меню младшеклассников входят блюда начиная от каши, запеканки и гарнира и заканчивая разнообразными видами котлет, сказала она. «Обязательно - супы, борщи, щи, гуляши, тефтели», - отметила Анна Кузыченко.
«Меню циклическое, на две недели, - добавила Анна Кузыченко. - Ни одно блюдо на неделе не повторяется».