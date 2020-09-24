Общество

«Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

В ожидании ГэДэ. Лидеры местных отделений системных политических партий рассказали о планах на следующий избирательный сезон.

«Кина не будет, электричество кончилось». Из бывшего кинотеатра «Октябрь» власти хотят сделать краеведческую библиотеку.

«Как все нормальные люди». Политик и писатель Роман Романов представил псковичам свою новую книжку.

Для начала – главные новости недели кратко, пунктиром: президент Белоруссии Лукашенко внезапно инаугурировался, президента России Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, оппозиционер Навальный выписался из берлинской больницы «Шарите», бывший губернатор Псковщины Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации, в Пскове продолжается XXVII Пушкинский театральный фестиваль, выборы в Государственную Думу могут перенести с осени на весну будущего 2021 года, вернее, с сентября – на апрель. А если говорить еще точнее, на 11 апреля 2021 года.

Во всяком случае, именно эта дата: 11 число четвертого месяца – прошла по многим политическим телеграм-каналам, хотя называются и другие числа: 4 апреля и 28 марта. Политизированная часть общества, политтехнологи, политики и их обслуга, мгновенно возбудились (еще бы, при таком раскладе их ждут неминуемый ажиотаж и беспримерная движуха, времени-то остается в обрез, всего полгода), но пока информационный вброс про 11 апреля не подтвердился, ждем-с. Может, и не будет никакого переноса, и все пройдет по плану, без очередных обнулений. При этом остается открытым вопрос с сентябрьским Единым днем голосования, то есть с выборами в региональные законодательные собрания. Их тоже перенесут на март-апрель, или оставят, как было, дабы не смешивать федеральную и местную повестки?

Как бы там ни было, полгода или год осталось до выборов в ГД и местные заксобрания, партийные фронтмены уже согнулись пружинами на низком старте и готовятся дать друг другу бой в надежде получить вожделенные мандаты местных парламентов плюс мандаты членов Государственной Думы (только не перепутайте эти слова с обозначениями гениталий и понятием «мысль»!).

Это я типа скабрезно пошутил, а теперь серьезно. В среду в прямом эфире радио «Эхо Москвы» прошел «круглый стол» лидеров системной оппозиции и представителя партии власти, и под финал радиопередачи партийцы – господа и товарищи Сорокин, Тудакова, Михайлов, Минаков, Шлосберг - поделились со слушателями своими планами на ближайшую избирательную кампанию.

Так вот, если суммировать их высказывания, все находятся на низком старте, но не все определились - кто куда? Мол, будут еще необходимые согласования, процедуры и решения, все эти «праймерис-выбираймерис», но если партия скажет: «Надо!», все готовы, задрав штаны и юбки, бежать за комсомолом, то бишь за «партией власти», по инициативе которой региональный парламент кастрирован до 26 депутатов, 18 – ушли в отсев. Как пошутил Лев Шлосберг, цитирую: «Вице-спикер Виктор Антонов как-то сказал, что областное Собрание было «элитным клубом», а потом развелось депутатов молчащих. Какая проблема? 18 депутатов, голосов которых мы не слышали ни разу, - это все «Единая Россия». Берем 18 молчащих «медведей», отправляем их отдыхать и получаем нормальное областное Собрание». Хорошо сказал, но как бы в новой избирательной каденции не отправили отдыхать самого Шлосберга.

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Эсерка Наталья Тудакова, между тем, надеется, что «Справедливая Россия» в новом сезоне увеличит свое представительство как в Псковском областном Собрании, так и в госдуме, где отменит антинародный закон об увеличении пенсионного возраста 60/65. Коммунист Дмитрий Михайлов от ответа на прямой ответ о том, будет ли он баллотироваться в госдуму, уклонился, мол, негоже бежать впереди паровоза, но пообещал, что как только объявят выборы, он сразу все скажет. А вот жириновец Антон Минаков юлить не стал, сообщив, что ЛДПР идет на выборы всех уровней, от местного самоуправления до Госдумы. «Лично я буду баллотироваться - скорее всего, это будет единый и одномандатный округ», - сообщил он. О своей готовности идти хоть в ПОС, хоть в госдуму сообщил и заслуженный функционер «Единой России» Юрий Сорокин, цитирую: «Я уже 18 лет являюсь депутатом. У нас сложная процедура получения мандата, включая предварительное голосование, поэтому, если партия примет решение, что я буду нужен и полезен, я пойду».

В свою очередь, яблочник Лев Шлосберг ухитрился как-то избежать ответа на вопрос, куда он в следующем году намерен забросить невод? Либо это был просто огрех прямого эфира: Лев Маркович попросту не успел сделать заявление, хотя, скорей всего, он опять завел бы свою занудную шарманку про партийные процедуры, уставы, советы и съезды, однако мы как-то не сомневаемся, что при любом раскладе Лев Маркович и «Яблоко» приложат все усилия, чтобы сделать на нашей улице праздник.

На этой неделе псковичи узнали, что лакомый кусок недвижимости в самом центре города, здание бывшего кинотеатра «Октябрь», который год зияющее чудовищным бельмом бесконечного ремонта, забора и платного туалета, обращенного к лику бронзового Ленина на площади Ленина, перейдет в муниципальную собственность. И не просто так перейдет, а с суммой в 321 миллион рублей, выделенных из федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и закупку оборудования. При этом в здании разместится не молодежный «лофт», который планировался ранее, а историко-краеведческая библиотека имени Василева. Предполагается, что вместе с библиотекой, здание вместит еще и туристический центр, выставочное пространство и точку общепита. Плюс к тому прилегающая к бывшему «Октябрю» территория будет благоустроена.

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Все это звучит довольно оптимистично, но остается некоторое недоумение: а как же с обещанным молодежным лофтом? В какую бездну канули два года якобы реконструкции и, между прочим, десятки миллионов рублей, как объявлялось, частных инвестиций? Здесь следует напомнить, что в июне 2018 года решением депутатов Псковского областного собрания здание кинотеатра было передано в безвозмездное пользование Центру развития молодежи «Лофт», который, мол, и проведет реконструкцию за счет средств инвесторов. Тогда стоимость реконструкции оценивалась в 70 миллионов рублей. Открытие лофта планировалось на октябрь 2019 года, летом того же года сообщалось, что все оборудование якобы закуплено, а загадочный инвестор привлечет дополнительные средства. Но что-то пошло не так, и вот итог – муниципальная библиотека, плюс художественная галерея, плюс, возможно, туристический центр и кафе. «Кина не будет».

Здесь вернемся на 62 года назад, в 1958 год, когда был открыт кинотеатр «Октябрь». На самом деле никакого «Октября» рядом с Псковским Кремлем не должно было быть. По изначальному проекту новый кинотеатр в Пскове должен был появиться на улице Профсоюзной. Там ему было самое место. Но тут в градостроительный процесс неожиданно вмешалась большая внутренняя политика, а точнее, - объявленная первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым борьба с Русской Православной Церковью.

Это была целая кампания, в ходе которой были разорены и закрыты сотни храмов. Но не только. В те времена считалось, что религиозному «опиуму для народа» нужно противопоставить светские развлечения. Прямо вот буквально по дороге к храму. Странная, конечно, логика, но еще более странно, что ее реализовывали. И вот тогда-то первый секретарь обкома Михаил Каннуников, в партийном рвении, и решил перенести кинотеатр к Кремлю, для чего была сделана высокая насыпь, уничтожившая уникальный исторический рельеф, и навсегда испорчен вид на главную псковскую достопримечательность. По легенде, автор проекта, архитектор Алексей Ларкин, восстанавливавший послевоенный Псков от разрухи, так остро переживал происходящее, что умер от инфаркта в том же 1958 году, когда «Октябрь» сдали в эксплуатацию.

В лихие 90-ые, когда кинопрокат в стране был фактически уничтожен, «Октябрь» вместе в Власьевской башней был сдан тогдашним председателем областного комитета по культуре Александром Голышевым в долгосрочную аренду компании «Белая Русь», и одно время в кинозалах торговали мебелью и шмотьем, а на втором этаже работал ночной клуб с дискотекой. Конопоказ, тем не менее, каким-то чудом в одном из залов сохранился. Я прекрасно помню, что именно в «Октябре», на большом экране, посмотрел «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна, «Титаник» Джеймса Кэмерона и фильм «Брат» Алексея Балабанова.

В нулевые годы «Октябрь» пытался конкурировать с вновь открытой под шапкой Центра российской кинематографии «Победой». И худо-бедно кинопоказ сразу в двух залах сохранялся до лета 2016 года, когда «Октябрь» перешел в введенье Театрально-Концертной Дирекции, планировавшей сделать из морально и физически устаревшего учреждения, портящего вид на Кремль и Троицкий Собор, многозальный современный киноцентр все с тем же туристическим центром в придачу.

Планы были, опять же, радужные, но и здесь что-то пошло не так, и после прихода губернатора Ведерникова возникла идея с молодежным лофтом, которая в свою очередь, как оказалось, зашла в тупик и обнулилась. Теперь вот – на кону проект краеведческой библиотеки с галереей и турцентром. Признаюсь, идея кажется мне несколько странноватой, но на фоне предшествующих неудач, чем черт не шутит? Может, это и есть выход? Тем более, если все будет выглядеть хотя бы приблизительно так, как нарисовано на презентационных картинках.

И я завершаю. В пресс-центре Псковской Ленты Новостей прошла презентация новой книжки Романа Романова «Как все нормальные люди». Событие не только литературное, но и общественно-политическое, поскольку Роман Романов в прошлом чиновник, а ныне партийный функционер. В недавнем прошлом он замруководителя аппарата администрации Псковской области и начальник управления внутренней политики, а ныне - сотрудник центрального исполкома партии «Единая Россия». А на досуге пишет книжки. Такое вот у него хобби. Роман Романов – автор трех романов, и вот подоспел сборник рассказов.

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На презентацию пришли как журналисты, так и многие политики и общественные деятели, пожелавшие увидеть своего бывшего куратора. Они задавали вопросы, а Роман Романов отвечал. ПЛН вела прямую трансляцию, и видео встречи сейчас доступно на портале. Кому интересно, могут ознакомиться. Я же со своей стороны добавлю, что творчество Романа Романова – это не просто развлечение, все его тексты идеологичны, пронизаны совершенно определенной идеологией, с которой можно и нужно спорить.

Главная идея его писаний, и это подтверждает новый сборник рассказов, заключается в том, что власть и народ на самом деле не антагонисты, а неразрывное целое. Что власть есть выражение народной жизни, и если мы говорим, к примеру, о коррупции, то она начинается снизу, от чернозема или суглинка. Чиновники не из космоса к нам прилетели, а вышли из глубин, из плебса, и как бы перенесли во власть все привычки, свойственные так называемым простым людям.

Об этом рассказ, послуживший названием всему сборнику, - «Как все нормальные люди». По сюжету у физрука сельскохозяйственного техникума Сан Саныча Щепы случается день откровений, когда пелена вдруг спадает с глаз, и он видит, что вся жизнь в его городе со дна до верху пронизана непрерывной и ползучей бытовой коррупцией. Сан Саныч испытывает потрясение, шок, то, что можно назвать откровением в религиозном смысле, и в финале решает перейти в «народную веру», то есть, как и все «нормальные люди», брать со студентов взятки.

Мне одно осталось непонятно, какова здесь позиция автора? Он осуждает такое мироустройство, иронизирует, просто принимает как данность, как плохую погоду или оправдывает? Мол, так вот оно все у нас устроено, и нечего рыпаться, власть осуждать, если буквально у каждого рыльце в пушку. Впрочем, по одному рассказу трудно судить об авторском взгляде в целом. Может быть, он объемней и сложнее? Поэтому в ближайшие дни прочту книжку целиком и выдам читателям свою очередную рецензию, неизбежно субъективную, но по возможности – беспристрастную.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий