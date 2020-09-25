Общество

Коммунисты с осторожностью отнеслись к планам отдать «Таблетку» в госсобственность

Члены фракции КПРФ Псковской городской Думы с осторожностью отнеслись к планам отдать танцплощадку «Таблетка» в госсобственность для последующей реконструкции под театр кукол, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Так, депутат Олег Луценко высказался против передачи объекта, заметив, что реконструкция подразумевает снос всех аттракционов, которые стоят в Летнем саду перед «Таблеткой». «Как бы то ни было, они рабочие. В период пандемии мы не можем разрешить аттракционам работать, но она когда-нибудь закончится», - отметил он.

Кроме того, по его словам, Парк культуры и отдыха имеет штатных работников, и после передачи объекта они останутся без работы. «Я не против того, чтоб город благоустраивался и театр кукол благоустраивался. Но считаю, что уничтожать то, что есть, нецелесообразно», - подчеркнул он. При этом депутат напомнил, что театр кукол планировали сделать в здании бывшего сада на улице Свердлова, 40, но областной комитет идею не поддержал.

Ему парировал Сергей Барабанов (ЛДПР). Он подчеркнул, что передача объекта в госсобственность «позволит сделать из этого гадюжника центр притяжения». Замглавы города Александр Баев высказал опасение, что передача «Таблетки» полностью уничтожит парк в том традиционном понимании, которое существовало.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков выразил непонимание позиции коммунистов, в частности, Олега Луценко. В здании бывшего детского сада «Росток» театр кукол нельзя было разместить, потому что придется менять ландшафт и проводить раскопки, что требует больших затрат.

Коммунист Елена Маницкая поинтересовалась, будет ли театр кукол после реконструкции показывать взрослые спектакли, на что директор ТКД Ольга Тимофеева сообщила, что такие планы есть. Мало того, в новом театре можно будет показывать сразу два спектакля, поскольку проект реконструкции «Таблетки» предполагает два зала — на 150 и 60 мест.

Депутат Сергей Федоров (КПРФ) выразил опасение, не получится ли с реконструкцией «Таблетки» такой же ситуации, как с Гельдтовой баней. Александр Братчиков пообещал, что такого не произойдет.