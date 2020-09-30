Общество

Псковичи примут участие в заседании клуба «АстроЛуга»

Команда псковского центра молодежного инновационного творчества «Юный техник» примет участие в заседании клуба «АстроЛуга» 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель проектов «Юного техника» Владимир Колпаков.

Заседание состоится в центральной Лужской библиотеке (Луга, проспект Кирова, 75) в 14.00.

Владимир Колпаков выступит с лекцией «Таинственная красота Вселенной - что можно увидеть на небе и с помощью чего». Также команда «Юного техника» продемонстрирует мобильный планетарий.

«Надеюсь, что наши совместные мероприятия помогут клубу в развитии и обретении популярности среди местного населения», - отметил Владимир Колпаков.

Кроме того, на заседании планируется выступление о советской автоматической межпланетной станции «Венера-8», прозвучат лекции «Исследование Луны: От наземных открытий до космических полетов» и «Царство "У": ракета, летящая из самого детства Вселенной».