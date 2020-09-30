Общество

Доизбран состав Общественной палаты Псковской области

Руководитель регионального отделения Российского союза молодежи Алена Иванова избрана членом Общественной палаты Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на пленарном заседании палаты 1 октября.

Необходимость избрания нового члена палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории области, возникла в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Дмитрия Яковлева.

Как пояснил председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах, Дмитрий Яковлев принял решение сосредоточиться на муниципальной службе.

По итогам тайного голосования кандидатуру Алены Ивановой поддержали 18 членов палаты. Двое проголосовали против, один бюллетень оказался без отметки и еще один - испорчен.