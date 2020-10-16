Общество

«Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева

Героиней одного из вдохновляющих видеороликов, которые снимают в Псковской области организаторы акции «Нужные люди», станет Галина Александровна Матвеева. Акция призвана выявить лидеров старшего поколения, активно участвующих в жизни общества. Видеоролики будут распространены в соцсетях, после завершения съемок начнется голосование на сайте Псковской Ленты Новостей.

Акция проходит в 15 регионах. В Псковской области заявки до 23 октября принимает учебный центр «Знания». Кандидатуру Галины Матвеевой в номинации «"Серебряное" волонтерство» предложили в фонде «Старость в радость».

«Она очень любит животных и в свободное время приходит в зоозащитную организацию "Шанс", гуляет с собаками как волонтер. Любит танцевать, очень активная, - сказано в заявке. - Посещает с фондом "Старость в радость" дома-интернаты для престарелых и инвалидов в качестве волонтера».

Галина Александровна 15 лет проработала в районной больнице. Имеет благодарности администрации Псковской области.

Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская набережная, 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением», поддержанного Фондом президентских грантов.