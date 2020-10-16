Общество

«Нужные люди»: проектирующий общественные пространства краевед Олег Ивченко

Олег Павлович Ивченко станет героем одного из видеороликов в рамках акции «Нужные люди». Ее организаторы хотят выявить лидеров старшего поколения и рассказать об их вдохновляющих примерах. После съемок видеороликов состоится голосование на сайте Псковской Ленты Новостей.

В двух направлениях развивает свою деятельность Олег Павлович Ивченко – краеведение и проектирование общественных пространств для их последующего благоустройства. Он разработал проекты для дворов по ул. Алёхина (дома №1, 2, 4, 12, 24); ул. Ижорского батальона (дома №6, 8, 10); ул. Набат, 3; ул. Александра Невского, 1; ул. Леона Поземского, 21/1. Также он создал проекты благоустройства общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды»: ландшафтный проект сквера в Овсище; тротуар по ул. Чудской; тротуар Овсище – Снятная Гора; пешеходная дорожка в школу №3.

Олег Павлович вносит вклад в обсуждение других планов и задач благоустройства, а также культурной жизни микрорайона.

«Претворение замыслов и предложений в конкретные проекты значительно ускоряет их реализацию», - сказано в заявке, которую прислали в учебный центр «Знания» жители микрорайона.

Олег Павлович Ивченко ведет экскурсию по Овсищу.

Результатом его краеведческой деятельности стала публикация книг «История Псковского завода "Тиконд"», «Овсище в алмазах. История северо-западной окраины Пскова»; «Сокольница».

По инициативе Олега Павловича проводятся встречи ветеранов бывшего завода «Тиконд», создана группа «Завод "Тиконд"» в «Одноклассниках», проводятся беседы в библиотеке Овсища по истории местного края. В интернете опубликован фотоархив микрорайона. Лауреат занимается популяризацией Овсища и его достопримечательностей. В частности, стараниями Олега Павловича на полуторавековой груше – самом старом плодовом дереве Псковской области - закреплена информационная табличка.

В 2018 году Олег Павлович Ивченко награжден грамотой главы Пскова.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.