Общество

«Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко

Псковская Лента Новостей продолжает знакомить читателей с лидерами 55+, которые станут героями видеороликов в рамках акции «Нужные люди». Они меняют к лучшему жизнь общества и своим примером показывают, что «серебряный возраст» - время для активной созидательной деятельности.

Псковичка Валентина Федоровна Прокопенко несколько лет назад переехала на Рижский проспект, 85. Переезд совпал с продажей дачи.

«Сидеть без дела не привыкла, решила сделать привлекательный двор, - рассказывает она, - чтобы радовать цветами людей и фигурами - малышню. На новый год украшаю сосну и выставляю Деда Мороза и Снегурочки во весь рост на детской площадке».

Валентине Федоровне 70 лет. Она также является волонтером фонда «Старость в радость». Награждена почетными грамотами главы города.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.