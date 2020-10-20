Общество

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил проект строительства завода стерильных лекарств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» 20 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники совещания рассмотрели инвестиционный проект строительства завода по производству стерильных лекарственных средств, который ранее был одобрен членами наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино».

Представляя проект, генеральный директор компании-инвестора «Псковинбалк» Руслан Маташев рассказал, что на заводе по изготовлению инъекционных препаратов асептического розлива будут развернуты все стадии производственного процесса, начиная от входного контроля сырья и вспомогательных материалов, заканчивая выпускающим контролем лекарственных средств. «Наша продукция будет качественной и относительно недорогой, что положительно скажется на ее конкурентных преимуществах как на отечественном, так и на зарубежном фармацевтических рынках», - заверил инвестор.

Особо Руслан Маташев отметил безопасность производственного процесса и хорошие условия труда для персонала. На предприятии планируется создать около 50 рабочих мест, в числе которых лаборанты, аппаратчики и инженеры. Всем будут предоставлены социальные гарантии и достойная заработная плата.

Общий объем инвестиций в производство ООО «Псковинбалк» составит более 600 млн рублей. Выход завода на полную проектную мощность запланирован на 2023 год. При этом инвестор не исключает в дальнейшем расширение сферы производства на площадке ОЭЗ «Моглино».

По итогам заседания экспертный совет одобрил проект.