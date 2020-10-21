Общество

Дмитрий Месхиев: ПЛН - это актуальный и независимый трибун

Псковская Лента Новостей - это актуальный и независимый трибун. Об этом заявил кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, говоря о 20-летии издания.

«Мне хотелось бы, чтобы Псковская Лента Новостей была таким же актуальным, независимым трибуном, объективным, каким она была на протяжении многих лет. Концепция Псковской Ленты Новостей как раз именно в независимом представлении», - отметил Дмитрий Месхиев.

По его словам, Псковская Лента Новостей как человек, «которого видишь каждый день». «Поэтому не замечаешь изменений в человеке, если его видишь каждый день», - сказал Дмитрий Месхиев и добавил, что просматривает Псковскую Ленту Новостей на протяжении многих лет практически ежедневно.

Художественный руководитель театра рассказал, что больше всего на сайте ПЛН ему запоминается раздел «Культура». «И "Сцена" - раздел, который создавался при моем непосредственном участии», - уточнил он.

«Мне очень нравится в ПЛН то, что там не слепая информация, четко разделенная по своим направлениям, - продолжил Дмитрий Месхиев. - Четко и точно можно найти все то, что тебя интересует. Не нужно рыться и копаться в новостях - очень правильно все выстроено».

«И мне нравится очень то, что пишет Александр Донецкий. Его манера. Он журналист, который старается отстраненно и объективно оценивать происходящее в самых разных направлениях. Я считаю, что он прямо изюминка ПЛН. Говорю это искренне», - добавил кинорежиссер.