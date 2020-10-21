Общество

«Нужные люди»: объехавшая дома престарелых с фотоаппаратом Валентина Чеботарева

В номинации «"Серебряный" волонтер» во время акции «Нужные люди» снимут в Псковской области видеоролик о Валентине Петровне Чеботаревой. Акция направлена на то, чтобы высветить лидеров 55+ и зажечь других их позитивным примером. Она проходит в 15 регионах страны, видеоматериалы из Псковской области станут частью общего итогового ролика. Видео о каждом участнике акции будут размещены в соцсетях.

Валентина Петровна - фотограф и модератор фотоклуба «Серебряный ангел», работающего при Псковской областной научной библиотеке. В качестве волонтера она объехала под эгидой благотворительного фонда «Старость в радость» дома-интернаты для пожилых, снимала постояльцев, а после вручила им снимки. В поездках ей помогают коллеги: Ирина Большакова ведет лекции о фотографии, Лилия Кондратьева оформляет отснятые работы в фотошопе.

«Хочу, чтобы в комнате каждого, кто живет в интернате, были фото для ее украшения», - объясняет она мотивы своего порыва.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.