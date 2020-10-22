Общество

«Нужные люди»: обладательница медали «За заслуги перед Псковом» Зинаида Порубай

Видеоролик о 85-летней Зинаиде Вячеславовне Порубай снимут в Пскове в рамках акции «Нужные люди». Такие ролики будут опубликованы в соцсетях, короткие видео расскажут о лидерах старшего поколения. Также на Псковской Ленте Новостей состоится голосование.

Зинаиду Вячеславовну на участие в акции выдвинула инициативная группа во главе с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым. В его округе пенсионерка руководит академическим народным коллективом — женским хором «Родники».

Хор пропагандирует творчество поэтов и композиторов из Псковской области. Участники коллектива регулярно дают концерты и выступают на общегородских праздниках. Дважды хор принимал участие в фестивале народного творчества «Вместе мы можем больше» в Смоленске, где получил дипломы I, II и III степеней. Также в послужном списке хора под руководством Зинаиды Порубай — участие в фестивале «Псковская весна», в фестивале пожилых людей, во Всероссийском хоровом фестивале.

Деятельность Зинаиды Вячеславовны направлена на сохранение и развитие любительского хорового искусства, на пропаганду русских национальных традиций.

Она неоднократно получала благодарности, почетные грамоты и дипломы за свою деятельность. В 2010 году была награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.