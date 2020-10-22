Общество

«Нужные люди»: нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко

В номинации «Мы и внуки» снимут видеоролик организаторы акции «Нужные люди» о 67-летнем Викторе Сергеевиче Струнченко.

В соцсетях будут опубликованы ролики о лидерах 55+. Псковская область стала одним из 15 регионов, принимающем участие в акции. Отснятые материалы также лягут в основу общего итогового видео. После завершения съемок состоится голосование на сайте Псковской Ленты Новостей.

Виктор Сергеевич руководит поисковым военно-патриотическим клубом «Купол» при ДОСААФ и развивает юнармейское движение в Палкинском районе.

Виктор Струнченко (первый слева) с коллегами на поисковых работах

Юнармейцы под руководством Виктора Струнченко ухаживают за могилами воинов, принимают участие в спортивных районных и областных мероприятиях, заботятся о пожилых людях, проживающих в Новоуситовской волости Палкинского района, вместе со взрослыми занимаются поисковыми работами.

С юнармейцами.

«Участие в юнармейском движении оказало позитивное влияние на школьников, - уверена группа единомышленников, предложившая Виктора Струнченко в качестве героя видео. - Дети стали активно заниматься спортом, лучше учиться, относиться с уважением к односельчанам, увлеклись историей Великой Отечественной войны. У ребят появился интерес к профессии военнослужащего. Некоторые ученики осознанно выбирают службу в армии».

Во время поисковой работы в 2018 году были найдены обломки самолета и останки трех погибших летчиков. В 2019 году состоялось торжественное захоронение экипажа в Острове-3. На мероприятии присутствовали родственники воинов, останки которых нашли поисковики.

Во время захоронения летчиков

Среди наград Виктора Струнченко — две благодарности от министра внутренних дел России.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.