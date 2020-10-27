Общество

«Нужные люди»: организовавшая клуб «Псковитянка-и-Мир» Людмила Истомина

Одной из героинь акции «Нужные люди» в Псковской области станет Людмила Алексеевна Истомина. Она вошла в число лидеров 55+, о которых снимут вдохновляющие видеоролики.

Людмила Алексеевна организовала клуб «Псковитянка-и-Мир». Каждая встреча участниц клуба посвящена какой-то теме: «Средиземноморье», «Веточка сакуры», «Овсянка, сэр», «Китайский новый год», «Многоликая Армения», «Миролюбивая Швеция». Участники встреч приносят кулинарные блюда собственного приготовления, распространенные в разных регионах мира. Рассказывают интересные сведения о выбранной стране. Учат несколько слов на языке страны.

Также участницы клуба посещают спортивные занятия и поддерживают благотворительные начинания.

«Своей целью я ставлю улучшение качества жизни пусть и небольшой части псковитянок элегантного возраста, - говорит Людмила Алексеевна Истомина. - Благодаря этим встречам наша жизнь на пенсии становится гармоничной, значимой, ведь мы заботимся о душе, духе и теле».

Акция «Нужные люди» проходит в 15 регионах, организаторы снимают видеоролики о живущих активной жизнью лидерах старшего поколения. Эти вдохновляющие сюжеты будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.