Общество

«Нужные люди»: шерстяные носочки для детей вяжут Фелиция Осокина и Мария Грищевенкова

Две героини акции «Нужные люди», во время которой в Псковской области снимают вдохновляющие видеоролики о представителях старшего поколения, живут в Локнянском интернате для престарелых и инвалидов. Фелиция Николаевна Осокина и Мария Федоровна Грищевенкова вяжут шерстяные носочки для подопечных Детского фонда.

Инициативная группа добровольцев ведет сбор шерсти, неравнодушные псковичи активно учувствуют в акции. Затем шерсть передают Фелиции Николаевне и Марии Федоровне. Когда носочки уже связаны, женщины отдают их в фонд «Старость в радость», и они попадают в Детский фонд.

На общих чаепитиях, праздниках Фелиция Николаевна Осокина любит читать стихи, знает несколько басен на белорусском языке наизусть.

«С выходом на пенсию, - говорит она, - появилось много свободного времени, хочется быть полезной кому-то, а когда вяжешь, и время течет быстрее, особенно холодной осенью и зимой».

Мария Федоровна Грищевенкова очень любит малышню, хотя своих детей у нее нет. Поэтому решила вспомнить, как в школе учили вязать, и теперь создает уютные изделия для подопечных Детского фонда. Очень любит смотреть старые добрые советские фильмы, уверяет, под них хорошо вяжется.

Когда-то Мария Федоровна работала швеей, если бы сейчас у пенсионерки была швейная машинка, то к вязаным изделиям добавились бы пошитые ее руками.

Акция «Нужные люди» проходит в 15 регионах, организаторы снимают видеоролики о живущих активной жизнью лидерах старшего поколения. Эти вдохновляющие сюжеты будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.