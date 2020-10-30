Общество

«Нужные люди»: вяжущая носки для постояльцев интернатов Александра Степанова

Псковская Лента Новостей представляет еще одну участницу акции «Нужные люди» Александру Селиверстовну Степанову. Организаторы акции создают видеоролики с вдохновляющими историями о людях старшего поколения.

Александра Селиверстовна живет в одном из интернатов в Себежском районе. Она вяжет теплые носки для постояльцев своего интерната и других социальных учреждений области. Шерстяную пряжу для нее собирают волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость».

Активная жизненная позиция помогает Александре Селиверстовне чувствовать свою нужность и востребованность. Одариваемые получают не просто носки, но частичку души, которую она вкладывает. Каждая ее работа радует другого пожилого человека.

Она рассказывает, что в семье было много детей, и сколько она себя помнит - все время приходилось работать и на всем экономить. Вязать и прясть ее научила мама. Вот и сейчас, несмотря на возраст и плохое зрение, не хочет сидеть без дела. Она привыкла заботиться о других, и на собственном опыте знает, как с возрастом мерзнут ноги. Поэтому она очень признательна всем, кто передает пряжу и помогает чувствовать себя в строю.

Акция «Нужные люди» проходит в 15 регионах, организаторы снимают видеоролики о живущих активной жизнью лидерах старшего поколения. Эти вдохновляющие сюжеты будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.