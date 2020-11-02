Общество

Иван Цецерский: Я всегда считал ПЛН серьезным информационным ресурсом

«Псковскую Ленту Новостей я всегда считал достаточно серьезным информационным ресурсом, более объективным и насыщенным по контенту, чем другие региональные СМИ», - сообщил в интервью корреспонденту ПЛН председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, депутат Псковской городской Думы, экс-глава города Пскова (с 2009 по 2019 годы) Иван Цецерский.

По его словам, «на ПЛН всегда было много информации о жизни в муниципальных образованиях, много новостей серьезной повестки». «Зачастую со страниц ПЛН какую-то новость можно было узнать быстрее, чем от сотрудников администрации или гордумы», - отметил Иван Цецерский, добавив, что, даже переехав в Москву, следит за повесткой псковского региона с помощью ПЛН.

«Не могу сказать, что делаю это каждый день — особо нет времени, но еженедельно я просматриваю ПЛН, интересуюсь новостями города и региона. Не остаюсь равнодушным к этой повестке», - пояснил он.

Из авторов, публикующихся на Псковской Ленте Новостей, Ивану Цецерскому наиболее импонируют Александр Донецкий и Александр Савенко. «Мне очень нравятся репортажи Донецкого, хоть с отдельными его умозаключениями я не согласен. Где-то он приукрашивает или, наоборот, "причерняет" ситуацию. Так или иначе, у него очень хороший аналитический обзор, - оценил экс-глава Пскова. - На голову всех выше по аналитике Александр Савенко. Он старается давать информацию корректно и взвешенно, не переходя на личности».

Что касается государственных СМИ, по мнению экс-главы Пскова, «они все больше переходят в русло лощеной информации, лакируют происходящее». «Это неправильно. Я не говорю, что надо писать гадости, преподносить информацию в черном свете. Она должна быть правдивая», - убежден Иван Цецерский.

Также экс-главу Пскова «удивляет» большое количество анонимных телеграм-каналов. «ПЛН как официальное СМИ несет ответственность за достоверность информации и готово отвечать за любую публикацию, а телеграм-каналы этим не страдают. К сожалению, люди приучились брать за чистую монету любую информацию, которая там публикуется. Даже фейки и информацию, извращенную, как минимум, на 50%», - заметил Иван Цецерский.

В заключение он поздравил коллектив ПЛН с 20-летием. «Поздравляю и тех, кто работает, и тех, кто стоял у истоков создания Псковской Ленты Новостей, помогал ей держаться на плаву, кто верил в нее. И тех, кто сомневался в ней, тоже поздравляю», - подчеркнул председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.