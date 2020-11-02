Общество

Андрей Филатов: На ПЛН интересна новостная повестка и материалы о бизнесе

На Псковской Ленте Новостей интересна текущая новостная повестка, а также материалы, касающиеся бизнеса. Такое мнение высказал псковский ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов в ходе беседы с корреспондентом ПЛН.

Андрей Филатов рассказал, что информацию о событиях, происходящих в Псковской области, получает на региональных новостных порталах, в том числе посещает Псковскую Ленту Новостей и Центр деловой информации.

Псковский ресторатор уточнил, что периодически читает блоги на Псковской Ленте Новостей. Особенно он выделил публикации Александра Донецкого, отметив, что не всегда согласен с мнением и умозаключениями автора, но считает его блог интересным.

В ходе беседы Андрей Филатов высказал пожелание, чтобы на Псковской Ленте Новостей появилась «колонка анекдотов на злобу дня». «Хоть позитива было бы больше, что-то должно вызывать улыбку, не все должно быть голое, противное и невкусное, должно быть что-то с улыбкой, мне хочется позитива, который вы бы вносили», - высказал предложение Андрей Филатов и пожелал ПЛН долгих лет.