Общество

Юлия Пересильд пожелала СМИ не сойти с ума

Российская актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд пожелала средствам массовой информации не сойти с ума. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Любому коллективу в это трудное и непростое время я желаю не сойти с ума, - отметила она. - При общем желании вытащить из любой информации немножко перчика, все равно нужно руководствоваться правилами приличия, благородством, если оно возможно в этой сфере, уважением к тому, о ком бы вы ни писали».

«У меня самой благотворительный фонд ("Галчонок"), и я понимаю, что коллектив - дело непростое. Поэтому сил вам и интересных поводов, чтобы не приходилось "высасывать информацию из пальца", чтобы в Пскове происходило много творческого и интересного, прекрасного! Чтобы развивался театр, чтобы было о чем писать, чтобы поводы чаще всего были позитивными», - продолжила Юлия Пересильд.

По словам актрисы, она получает информацию о происходящем в регионе в основном из Instagram-аккаунтов губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина. «Я все время с ними на связи, знаю, что у них происходит», - отметила она.

«Не могу сказать, что глубоко интересуюсь медиапространством, - сказала Юлия Пересильд. - Мы его создаем. Создаем поводы для медиапространства. Все время тратится на творчество, работу. Медиапространство все равно существует в отрыве от нас. То, что пишут, к сожалению, очень часто имеет мало отношения к тому, что происходит на самом деле. Но я очень неплохо отношусь к СМИ. Хорошо, что они у нас присутствуют».

При этом, считает актриса, понятия «СМИ» и «доверие» не очень совместимы. «Я доверию своим глазам, доверяю людям, чье мнение я уважаю. Мне просто кажется, что на сегодняшний день СМИ очень ангажированы. Вот и все», - пояснила она.

Юлия Пересильд призналась, что очень рада видеть себя в СМИ, когда речь идет о творчестве. «Мне всегда это очень приятно. Не могу сказать, что читаю это часто, но иногда попадается. Всегда очень приятно, что о тебе думают, что тебя вспоминают, что о тебе не забывают. Конечно, нам, публичным людям, это важно, безусловно. Очень нужно», - заключила она.