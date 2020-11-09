Общество

Стартовало голосование за участников акции «Нужные люди»

На сайте Псковской Ленты Новостей началось голосование за участников акции «Нужные люди». На протяжении месяца издание рассказывало о лидерах старшего поколения, также о каждом из них сняты видеоролики, которые были распространены в соцсетях и на ПЛН. Чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке.

Они вяжут носки для детей, поднимают из болота обломки самолета, благоустраивают свой двор, дежурят на реках, учат лепить игрушки из глины, раздают горячие обеды. Они — нужные обществу люди, которые передают свой опыт, мудрость и знания следующим поколениям. Прочитать историю каждого из них можно в специальном разделе. Также информация об акции и материалы об участниках размещены в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте».

Голосование началось 9 ноября, завершится оно 15 ноября в 23:59 МСК. Награждение победителей голосования и участников акции состоится в торжественной обстановке после подведения итогов. Акция проходит в 15 регионах, видеоматериалы из Псковской области станут частью общего итогового ролика.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.