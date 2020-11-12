Общество

Александр Братчиков пожелал Псковской Ленте Новостей не сдавать позиции

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пожелал Псковской Ленте Новостей не сдавать позиции.

«Не сдавайте позиции и верьте в своего руководителя», - сказал он в беседе с корреспондентом ПЛН. Издание в этом году отмечает 20-летие.

Александр Братчиков рассказал, что получает информацию о событиях в области, посещая сайт Псковской Ленты Новостей. «Это лучший ресурс на территории региона», - подчеркнул он и добавил, что доверяет тем СМИ, которые дают разные точки зрения и выступают дискуссионной площадкой.

Руководитель городской администрации уточнил, что предпочитает читать на ПЛН политические и экономические новости. «Остальное меня меньше интересует», - сказал он. По мнению Александра Братчикова, сегодня интернет-издания однозначно побеждают газеты.