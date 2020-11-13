Общество

Забытые имена

Тысячи солдат в Псковской области захоронены на территории мемориалов, посетители которых не найдут имена погибших на памятных досках. Они или вовсе не нанесены, или выбиты на памятниках, стоящих за десятки километров от реального места упокоения. Разобраться в этом хаосе мешают деревни-двойники, постановка мемориалов под охрану государства и отсутствие у волостей денег - увековечивание памяти павших спихнуто именно на самую небогатую составляющую властной вертикали.

Фото из сообщества организации «След Пантеры» «ВКонтакте».

В 2017 году к главе Краснопрудской волости Псковского района обратились родственники воина, погибшего на ее территории во время Великой Отечественной войны. Им удалось выяснить, что павший захоронен у деревни Корзули. Глава волости Александр Васильев связался с поисковиками. Те отыскали захоронение, при вскрытии обнаружили останки четырех человек, среди сохранившихся вещей - две медали. Для установления личностей начали смотреть данные по архивам. И неожиданно выяснили, что поле является местом упокоения пяти тысяч погибших! Вовсе это не поле, а дивизионное кладбище медико-санитарного батальона. В этом году на краю этого огромного братского захоронения появилась скромная гранитная плита, на ней улетающие в небо белые журавли. Рядом крупные буквы складываются в слова «Поле памяти». Чем, как говорится, богаты.

В волости еще семь крупных воинских мемориалов. За несколько последних лет военкомат передал в волость 400 установленных имен захороненных на этих мемориалах. Ещё минимум 3000 имен выяснили поисковики. Эти люди лежат в земле, на которой погибли, но их имен нет на мемориальных досках. Федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» возлагает на органы местного самоуправления «мероприятия по учету, содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территории». Как сейчас происходит, если родственники обнаруживают в архивах, что некогда пропавший без вести лежит в конкретной братской могиле? Например, в июне в редакцию ПЛН пришло письмо из Греции. Живущие там родственники Харлампия Чилова выяснили, что похоронен он в урочище Лочкино недалеко от Середки. Но на памятнике не нашли фамилию. Главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко помог журналистам подтвердить правильность места захоронения. Мы отослали главе района письмо с обнаруженной информацией.

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«В соответствии с установленной процедурой мы передадим ваш запрос в военный комиссариат, - ответила глава района Наталья Федорова о дальнейших действиях. - После проверки имеющейся информации военный комиссариат зарегистрирует данные в своих документах и передаст решение в администрацию сельского поселения «Середкинская волость» для внесения имени погибшего воина в паспорт воинского захоронения и увековечивания его на воинском мемориале».

На плитах в урочище Лочкино нанесены не все имена захороненных здесь бойцов.

Передача решения - не то же самое, что его исполнение. Краснопрудская волость и ее 3400 неувековеченных солдат - не какой-то уникальный случай. В каждой волости есть списки с сотнями погибших, но нет денег на плиты с их именами. И случай Харлампия Чилова - тоже не уникальный. Руководитель поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков регулярно сталкивается с путаницей. По архивам в какой-нибудь братской могиле лежит 50 человек из конкретного батальона, но на плитах есть имена только пяти из них. Остальные четыре десятка имен хаотично разбросаны по другим памятникам или отсутствуют вовсе. Поисковик связывает это с неудовлетворительной работой военкоматов, проведенной в 60-70-е годы, когда началось массовое создание мемориалов, перенос отдельных захоронений на более крупные.

«Имена раскидывали, как попало, - сердится Геннадий Корольков. - Результат этой безответственной работы приходится разгребать потомкам. Раньше в военкоматах были специальные отделы, а теперь это работа общественников. Никто в России не найдет плиту, на которой имена соответствовали бы реально захороненным».

К примеру до войны в Лавровской и Новоизборкой волостях Печорского района были деревни с одинаковыми названиями Печки и Чернышово. В Лавровской эти деревни были стерты войной с лица земли, поэтому имена погибших и похороненных там воинов значатся на мемориалах в Новоизборской. А в Псковском районе три Ивахново, поэтому имена погибших в Краснопрудской волости можно найти в Торошино и в Середке.

Добавить имя на монумент - не просто поставить дополнительную плиту. Воинские захоронения в последние годы получили статус объектов культурного наследия регионального, а то и федерального значения.

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Любое вторжение должно быть подкреплено проектом, стоимость которого порой превышает стоимость самих работ. Да что там имена, доходит до того, что охранный статус мешает подзахоранивать найденные поисковиками останки. В этом году не получилось положить бойцов на мемориал в Лавровской волости, на территории которой работали поисковики. Абсурдность ситуации заключается в том, что свежее захоронение можно было сделать только за оградой, в сантиметре от нее охранный статус перестает действовать. В итоге останки 57 найденных бойцов отвезли на кладбище в Печоры.

«Получается, можно только осенью листья смахнуть, а зимой снег почистить. Поисковики отказываются работать в таких условиях. Какой смысл копать?» - недоумевает Геннадий Корольков.

Поле памяти в Краснопрудской волости посетила глава муниципалитета Наталья Федорова. Фото с официального сайта Псковского района.

Есть федеральная программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы». Она предусматривает нанесение имен на мемориалы. Но сначала надо разобраться во всем скопившемся хаосе. В октябре «След пантеры» выиграл областной грант в 200 000 рублей как раз для работы в Краснопрудской волости.

«Будем издавать правильную книжку с данными по каждому бойцу: где родился, где крестился, откуда призван, в каком полку служил», - говорит об этой работе Геннадий Корольков.

Сбор данных только по восьми захоронениям ведется с весны. А всего в Псковской области около 800 братских могил. Конечно, «След Пантеры» не осилит такую нагрузку. Поисковики говорят, что хотят показать пример. А если подходить к делу системно, то нужно создавать для такой работы специальную группу, вроде той, что издает многотомник «Солдаты Победы» про вернувшихся домой живыми. И кропотливо выверять данные по каждому бойцу. Надо же с чего-то начинать и хотя бы на бумаге зафиксировать достоверные данные. Пока что погибшие фактически остаются неизвестными солдатами.

Юлия Магера