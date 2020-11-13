Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чего ждать на федеральных дорогах
Новогодний Корпоратив
Новая модель сапог Nordman
 
 
 
ещё Общество 13.11.2020 07:1022 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 13.11.2020 18:200 В Пскове прошла студенческая интеллектуальная игра «РосКвиз» 13.11.2020 18:010 Российские регионы хотят наделить правом переноса начала учебного года на 1 октября 13.11.2020 17:450 Забытые имена 13.11.2020 17:380 Псковичей приглашают поучаствовать в голосовании по модернизации здравоохранения 13.11.2020 17:270 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в обувном магазине
 
 
 
Самое популярное 11.11.2020 12:434 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 13.11.2020 07:1022 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 10.11.2020 19:535 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 11.11.2020 00:0410 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Забытые имена

13.11.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

Тысячи солдат в Псковской области захоронены на территории мемориалов, посетители которых не найдут имена погибших на памятных досках. Они или вовсе не нанесены, или выбиты на памятниках, стоящих за десятки километров от реального места упокоения. Разобраться в этом хаосе мешают деревни-двойники, постановка мемориалов под охрану государства и отсутствие у волостей денег - увековечивание памяти павших спихнуто именно на самую небогатую составляющую властной вертикали.

Фото из сообщества организации «След Пантеры» «ВКонтакте».

В 2017 году к главе Краснопрудской волости Псковского района обратились родственники воина, погибшего на ее территории во время Великой Отечественной войны. Им удалось выяснить, что павший захоронен у деревни Корзули. Глава волости Александр Васильев связался с поисковиками. Те отыскали захоронение, при вскрытии обнаружили останки четырех человек, среди сохранившихся вещей - две медали. Для установления личностей начали смотреть данные по архивам. И неожиданно выяснили, что поле является местом упокоения пяти тысяч погибших! Вовсе это не поле, а дивизионное кладбище медико-санитарного батальона. В этом году на краю этого огромного братского захоронения появилась скромная гранитная плита, на ней улетающие в небо белые журавли. Рядом крупные буквы складываются в слова «Поле памяти». Чем, как говорится, богаты.

В волости еще семь крупных воинских мемориалов. За несколько последних лет военкомат передал в волость 400 установленных имен захороненных на этих мемориалах. Ещё минимум 3000 имен выяснили поисковики. Эти люди лежат в земле, на которой погибли, но их имен нет на мемориальных досках. Федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» возлагает на органы местного самоуправления «мероприятия по учету, содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территории». Как сейчас происходит, если родственники обнаруживают в архивах, что некогда пропавший без вести лежит в конкретной братской могиле? Например, в июне в редакцию ПЛН пришло письмо из Греции. Живущие там родственники Харлампия Чилова выяснили, что похоронен он в урочище Лочкино недалеко от Середки. Но на памятнике не нашли фамилию. Главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко помог журналистам подтвердить правильность места захоронения. Мы отослали главе района письмо с обнаруженной информацией.

«В соответствии с установленной процедурой мы передадим ваш запрос в военный комиссариат, - ответила глава района Наталья Федорова о дальнейших действиях. - После проверки имеющейся информации военный комиссариат зарегистрирует данные в своих документах и передаст решение в администрацию сельского поселения «Середкинская волость» для внесения имени погибшего воина в паспорт воинского захоронения и увековечивания его на воинском мемориале».

На плитах в урочище Лочкино нанесены не все имена захороненных здесь бойцов.

Передача решения - не то же самое, что его исполнение. Краснопрудская волость и ее 3400 неувековеченных солдат - не какой-то уникальный случай. В каждой волости есть списки с сотнями погибших, но нет денег на плиты с их именами. И случай Харлампия Чилова - тоже не уникальный. Руководитель поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков регулярно сталкивается с путаницей. По архивам в какой-нибудь братской могиле лежит 50 человек из конкретного батальона, но на плитах есть имена только пяти из них. Остальные четыре десятка имен хаотично разбросаны по другим памятникам или отсутствуют вовсе. Поисковик связывает это с неудовлетворительной работой военкоматов, проведенной в 60-70-е годы, когда началось массовое создание мемориалов, перенос отдельных захоронений на более крупные.

«Имена раскидывали, как попало, - сердится Геннадий Корольков. - Результат этой безответственной работы приходится разгребать потомкам. Раньше в военкоматах были специальные отделы, а теперь это работа общественников. Никто в России не найдет плиту, на которой имена соответствовали бы реально захороненным».

К примеру до войны в Лавровской и Новоизборкой волостях Печорского района были деревни с одинаковыми названиями Печки и Чернышово. В Лавровской эти деревни были стерты войной с лица земли, поэтому имена погибших и похороненных там воинов значатся на мемориалах в Новоизборской. А в Псковском районе три Ивахново, поэтому имена погибших в Краснопрудской волости можно найти в Торошино и в Середке.

Добавить имя на монумент - не просто поставить дополнительную плиту. Воинские захоронения в последние годы получили статус объектов культурного наследия регионального, а то и федерального значения.

Любое вторжение должно быть подкреплено проектом, стоимость которого порой превышает стоимость самих работ. Да что там имена, доходит до того, что охранный статус мешает подзахоранивать найденные поисковиками останки. В этом году не получилось положить бойцов на мемориал в Лавровской волости, на территории которой работали поисковики. Абсурдность ситуации заключается в том, что свежее захоронение можно было сделать только за оградой, в сантиметре от нее охранный статус перестает действовать. В итоге останки 57 найденных бойцов отвезли на кладбище в Печоры.

«Получается, можно только осенью листья смахнуть, а зимой снег почистить. Поисковики отказываются работать в таких условиях. Какой смысл копать?» - недоумевает Геннадий Корольков.

Поле памяти в Краснопрудской волости посетила глава муниципалитета Наталья Федорова. Фото с официального сайта Псковского района. 

Есть федеральная программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы». Она предусматривает нанесение имен на мемориалы. Но сначала надо разобраться во всем скопившемся хаосе. В октябре «След пантеры» выиграл областной грант в 200 000 рублей как раз для работы в Краснопрудской волости.

«Будем издавать правильную книжку с данными по каждому бойцу: где родился, где крестился, откуда призван, в каком полку служил», - говорит об этой работе Геннадий Корольков.

Сбор данных только по восьми захоронениям ведется с весны. А всего в Псковской области около 800 братских могил. Конечно, «След Пантеры» не осилит такую нагрузку. Поисковики говорят, что хотят показать пример. А если подходить к делу системно, то нужно создавать для такой работы специальную группу, вроде той, что издает многотомник «Солдаты Победы» про вернувшихся домой живыми. И кропотливо выверять данные по каждому бойцу. Надо же с чего-то начинать и хотя бы на бумаге зафиксировать достоверные данные. Пока что погибшие фактически остаются неизвестными солдатами.

Юлия Магера

Теги: #поисковики #память #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 482 человека
13.11.2020, 18:330 В России увеличат число военных, имеющих право на получение жилья вне очереди 13.11.2020, 18:200 В Пскове прошла студенческая интеллектуальная игра «РосКвиз» 13.11.2020, 18:102 Визуально узковато - руководитель ГИБДД Пскова о новом кольце на Инженерной 13.11.2020, 18:060 Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей
13.11.2020, 18:051 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки 13.11.2020, 18:010 Российские регионы хотят наделить правом переноса начала учебного года на 1 октября 13.11.2020, 17:472 Интерактив: В деревне Соино без объявления войны выключили свет 13.11.2020, 17:460 В Пскове за избиение палкой коллеги по работе будут судить жителя Ленобласти
13.11.2020, 17:450 Забытые имена 13.11.2020, 17:410 В Пскове продолжается ремонт улицы Герцена. ФОТО 13.11.2020, 17:380 Псковичей приглашают поучаствовать в голосовании по модернизации здравоохранения 13.11.2020, 17:330 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции
13.11.2020, 17:270 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в обувном магазине 13.11.2020, 17:2210 Григорий Турчин: Критиковать Елену Полонскую - это критиковать Ивана Цецерского в квадрате 13.11.2020, 17:190 Расселение аварийного жилья решили ускорить поправками в Градостроительный кодекс 13.11.2020, 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату
13.11.2020, 17:081 Цены на коньяк и шампанское вырастут в России 13.11.2020, 17:010 Реконструкцию очистных сооружений проведут в Порховском районе 13.11.2020, 17:015 Дмитрий Пермяков: Должность главы города Пскова - это просто красивое название 13.11.2020, 16:540 Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры
13.11.2020, 16:470 До 1 декабря псковичи должны оплатить налоги за 2019 год 13.11.2020, 16:431 Рыбака с электроудочкой поймала полиция в Стругокрасненском районе 13.11.2020, 16:403 Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете 13.11.2020, 16:361 Псковские курсанты помогают отслеживать поведение подростков в соцсетях
13.11.2020, 16:291 Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции 13.11.2020, 16:250 Идрицкие студенты-ветеринары будут тренироваться на макете собаки 13.11.2020, 16:101 Дмитрий Месхиев надеется на открытие гостиницы напротив театра 13.11.2020, 16:100 Новая льгота по транспортному налогу может появиться в Псковской области
13.11.2020, 16:0511 Олег Брячак: Елена Полонская - один из самых бесполезных чиновников для нашего города 13.11.2020, 16:034 Исполнилось 77 лет со дня взрыва в порховском кинотеатре 13.11.2020, 15:480 Служебное расследование проведет псковская гостиница из-за жалоб на курящих сотрудников 13.11.2020, 15:390 Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»
13.11.2020, 15:390 Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей 13.11.2020, 15:341 В Пскове бывшего полицейского будут судить за избиение женщины 13.11.2020, 15:290 Фотофакт: Монтаж секций нового светофора на Октябрьском проспекте 13.11.2020, 15:260 Концерт к 60-летию Псковского музыкального училища можно посмотреть онлайн
13.11.2020, 15:261 С Талабских островов вывезли более 30 кубометров отходов 13.11.2020, 15:165 Депутат Сергей Федоров: В Псковской гордуме «хромает» подготовка комитетов 13.11.2020, 15:134 Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет 13.11.2020, 14:590 20 иностранцев задержали псковские пограничники
13.11.2020, 14:5811 Денис Иванов не видит разницы между Иваном Цецерским и Еленой Полонской 13.11.2020, 14:550 СберЛогистика отправляет посылки онлайн по всей стране 13.11.2020, 14:510 «Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 13.11.2020, 14:470 Школьный абонемент на декабрь от «Псковпассажиравтотранса» обойдется в 300 рублей
13.11.2020, 14:431 Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене 13.11.2020, 14:310 Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой 13.11.2020, 14:220 Бригаду медиков из Пскова отправят на борьбу с коронавирусом в Великие Луки 13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов
13.11.2020, 14:057 В псковской клинике стали изучать бессимптомных ковид-пациентов 13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове 13.11.2020, 13:501 В Пскове названы победители молодежного конкурса «Чернильница» 13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей
13.11.2020, 13:383 Главный псковский чеченец прокомментировал фетву о запрете браков мусульман с немусульманками  13.11.2020, 13:325 Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских лабораториях 13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте 13.11.2020, 13:210 Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре
13.11.2020, 13:171 Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян 13.11.2020, 13:106 За высказывание о коммерческих лабораториях Нестерук получит предостережение от УФАС 13.11.2020, 13:071 Новый главврач онкодиспансера: Груз ответственности увеличился в три раза 13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым
13.11.2020, 13:010 Велосипед и ковер похитил мужчина из дома в великолукской деревне 13.11.2020, 12:480 Псковские учителя смогут принять участие в марафоне «Апгрейд. Педагог как бренд» 13.11.2020, 12:450 Мошенники оформили на псковичку кредит на миллион рублей 13.11.2020, 12:410 Чуть более 2 км дороги отремонтируют за 31 млн рублей в Печорском районе
13.11.2020, 12:290 Псковский депутат рассказал, зачем нужны поправки в Лесной кодекс 13.11.2020, 12:250 Правоохранители будут расследовать атаку хакеров на сайт Псковских теплосетей 13.11.2020, 12:160 Минпромторг и МВД поддержали законодательные инициативы по борьбе с нелегальным табаком 13.11.2020, 12:143 Из Великолукского отделения инфекционной больницы выписаны 130 пациентов
13.11.2020, 12:070 Псковичи могут принять участие в Международном волонтерском онлайн-лагере 13.11.2020, 12:030 Мужчину в черном продолжают искать в Великих Луках 13.11.2020, 11:510 Виски, джин, вино и моторное масло похитил пскович в магазине 13.11.2020, 11:490 Конкурс детского новогоднего рисунка проходит в Пскове
13.11.2020, 11:460 В голосовании за участников акции «Нужные люди» определились лидеры 13.11.2020, 11:440 В Пскове задержали находившегося в федеральном розыске мужчину 13.11.2020, 11:420 Более 50 тысяч предпринимателей пользуются мобильной бухгалтерией ВТБ 13.11.2020, 11:380 Устройство земполотна и водопропускных труб идет на объекте реконструкции в Печорском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.