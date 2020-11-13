Пропавшие в псковской деревне Дуброво братья найдены

Три несовершеннолетних брата, пропавших в деревне Дуброво, найдены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.
Напомним, 14 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении под Псковом трех мальчиков в возрасте 11, 13 и 14 лет, которые днем около 16.00 ушли из дома в деревне Дуброво Псковского района и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка.
Поисковики обошли весь населенный пункт и прилегающую к нему территорию, включая заброшенные строения, поля и лесные массивы. В поисках участвовали кинологи с поисковыми собаками. Проверялись все возможные контакты пропавших детей.
В настоящее время поиски детей прекращены в связи с их обнаружением. Сейчас с ними работают следователи.