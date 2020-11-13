Общество

Пропавшие в псковской деревне Дуброво братья найдены

Три несовершеннолетних брата, пропавших в деревне Дуброво, найдены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Напомним, 14 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении под Псковом трех мальчиков в возрасте 11, 13 и 14 лет, которые днем около 16.00 ушли из дома в деревне Дуброво Псковского района и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка.

Смотрите также Три несовершеннолетних брата не вернулись с прогулки в деревне Дуброво

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координировало руководство. В деревне Дуброво был создан штаб. В качестве ориентира выставлена световая башня. Наряду с первоначальными следственными действиями проводились поисковые мероприятия, к которым были привлечены полицейские, росгвардейцы, спасатели МЧС, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», а также отзывчивые и неравнодушные псковичи.

Поисковики обошли весь населенный пункт и прилегающую к нему территорию, включая заброшенные строения, поля и лесные массивы. В поисках участвовали кинологи с поисковыми собаками. Проверялись все возможные контакты пропавших детей.

В настоящее время поиски детей прекращены в связи с их обнаружением. Сейчас с ними работают следователи.