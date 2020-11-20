Общество

Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением

Псковичи смогут выбрать самые красивые фасады зданий с новогодним оформлением. В декабре и начале января в Пскове проведут конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории организаций и жилых домов к Новому 2021 году и Рождеству Христову. Об этом 20 ноября рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Организаторы конкурса: МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», Псковская Лента Новостей и магазин «Леруа Мерлен» при содействии администрации города Пскова. Конкурс проводится для субъектов малого и среднего бизнеса на территории Пскова, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и гостиничного сервиса.

заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

Как сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, еще в феврале с группой архитекторов и представителями администрации разработана целая концепция праздничного оформления. «Нарисовать красивую картинку у нас получилось. Но мы абсолютно точно понимали, что реализовать ее полностью за бюджетные средства у нас не получится. Одной из ключевых идей решения этой проблемы стало то, что мы хотели вовлечь максимальное количество предпринимателей и местных жителей в украшение города», - пояснил спикер. «Центральные улицы города и скверы увидят что-то новое. Мы планируем провести конкурс на лучшее украшение торговых объектов», - рассказал Павел Волков.

Для этого в ближайшее время будет объявлен конкурс. С 1 декабря на сайте Псковской Ленты Новостей начнется прием заявок на участие, он продолжится до 20 декабря. После конкурсная комиссия совершит объезд заявленных объектов. А с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года читатели Псковской Ленты Новостей через голосование определят самое красивое новогоднее оформление.

начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов

Как рассказал начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов, конкурс на лучшее новогоднее оформление будет проводиться в трех номинациях: стационарные торговые объекты, объекты нестационарной торговли, предприятия сферы услуг и сервиса.

Заявки смогут отправлять не только предприниматели. Выдвигать заявки смогут и инициативные псковичи, которым понравилось новогоднее оформление торговой точки, магазина или организации сферы услуг. Предполагается, что некоторые предприниматели могут скромничать, но их труды должны быть оценены.

Оцениваться будут целостность композиции и художественная выразительность новогоднего оформления, оригинальность в оформлении витрин, окон, фасадов зданий и прилегающей территории, использование современных декоративных и световых систем.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков считает, что участникам конкурса следует придерживаться «профессиональной золотой середины» между экономией и масштабом. Никто не ограничивает возможность проконсультироваться с художниками или архитекторами. «Необходимо иметь чувство меры», - добавил Евгений Сачков.

Участникам конкурса рекомендуется использовать для оформления цветовую гамму, включающую 4 цвета: два основных (синий, красный) и два дополнительных (серебряный, золотой). По словам Евгения Сачкова, сочетание этих цветов между собой допустимо. «Никто не говорит, что и другие цвета нельзя использовать», - добавил он.

директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Елена Павлова

Для победителей конкурса подготовлен призовой фонд от спонсоров конкурса. «Призы достаточно привлекательны благодаря нашему партнеру Псковской Ленте Новостей. Приз от ПЛН - размещение рекламных материалов это очень интересно в нынешних условиях», - рассказала директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Елена Павлова. Призовой фонд в виде сертификатов на сумму до 30 тыс. рублей предоставит спонсор конкурса - гипермаркет «Леруа Мерлен» в Пскове.

Положение о конкурсе и подробные условия будут опубликованы дополнительно на сайте Псковской Ленте Новостей. Следите за новостями.