Общество

Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля

«Праздник должен идти изнутри», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, комментируя активность псковских предпринимателей в оформлении своих витрин к новому году.

Напомним, ранее представители бизнеса не очень охотно откликались на призыв городских властей украсить витрины своих предприятий и торговых точек к празднику. В этом году в Пскове решено провести конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории организаций и жилых домов к Новому 2021 году и Рождеству. Его организаторами выступают МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», Псковская Лента Новостей и магазин «Леруа Мерлен» при содействии администрации города Пскова. Конкурс проводится для субъектов малого и среднего бизнеса на территории Пскова, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и гостиничного сервиса.

«Мы не заставляем, а призываем поучаствовать в конкурсе. Это добрая воля. Есть настроение устроить праздник себе и горожанам — пожалуйста, участвуйте! Нет желания — заставлять не будем. Следить за соблюдением правил благоустройства и озеленения представителями малого и среднего бизнеса — наша обязанность, а заставлять кого-то украшать свои витрины и фасады и наказывать тех, кто этого не сделал, мы не можем», - пояснил Павел Волков.

По его словам, пресс-конференция в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, на которой был проанонсирован конкурс на лучшее оформление, вызвала большой резонанс. «После нее ко мне поступали звонки от предпринимателей, которые говорили, что тоже хотят поучаствовать. Это значит, идея не оставила бизнес равнодушным», - подчеркнул заместитель главы администрации.

Павел Волков полагает, что основная масса предпринимателей начнет проявлять активность в плане новогоднего украшения своих территорий с 1 декабря, хотя кому-то захотелось праздника раньше — на некоторых витринах уже появились гирлянды.

«Может быть, раньше наши предприниматели не проявляли особой активности с украшением, потому что не было такого конкурса с хорошими призами. А сейчас ЦСМ их замотивирует, и начнут украшать. Хотя я больше склоняюсь к мнению, что праздник должен идти изнутри. Надо самим захотеть», - заключил Павел Волков.

Его мысль продолжила заместитель городской администрации Валентина Зубова. «Вообще пандемия пессимистически давит на людей. Мы очень хотим украсить город, чтобы еще раз подчеркнуть: жизнь продолжается, неприятности закончатся. Нельзя так рассуждать: если сегодня плохо, значит, давайте жить еще хуже. Ни в коем случае! Надо всегда стремиться к лучшему», - подчеркнула она.