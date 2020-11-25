Общество

Виктор Антонов предложил открыть ПЦР-лабораторию за счет средств ФОМС

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов выступил за открытие как минимум еще одной ПЦР-лаборатории для тестирования населения области на коронавирус. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил на заседании комитета сегодня, 25 ноября, во время обсуждения проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год.

«Не секрет, что у нас проблема колоссальная с получением результатов тестов на ковид. Почему бы нам не купить лабораторию по ПЦР-тестированию и не подарить ее Псковской областной или городской больнице, или Острову», - обратился он к директору фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентине Альбовой.

Руководитель фонда ответила, что этот вопрос относится к компетенции регионального комитета по здравоохранению. «У нас есть нормированный страховой запас. Он расходуется по трем направлениям: профподготовка медработников, приобретение оборудования и его ремонт. Все эти направления осуществляется только по приказу комитета по здравоохранению. Сами мы не имеем права принимать такие решения. Если комитет по здравоохранения даст такое распоряжение, мы его не выполним», - подчеркнула Валентина Альбова.

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Елена Киселык в свою очередь напомнила, что сейчас в Пскове работает две ПЦР-лаборатории: на базе Центра СПИД и на базе новой инфекционной больницы. «Покупка новой лаборатории пока не оговаривалась, но мы обязательно это обсудим в комитете», - добавила она.

Чиновник также уточнила, что лаборатории в онкодиспансере и в перинатальном центре используются строго по профилю.

«На сегодняшний день у нас заработало с 23 ноября СМС-информирование о результатах теста на COVID-19. В планах, чтобы в режиме онлайн все медицинские организации могли получать выписку пациента незамедлительно», - продолжила Елена Кисилык.

«Но что мы будем делать, если в Центре СПИД будет выявлен очаг, и будет закрыта чуть ли не единственная лаборатория в Псковской области», - перебил Виктор Антонов. По его словам, те 199 исследований в сутки, что делает новая инфекционная больница в Пскове, - это «они только на себя и работают».

Напомним, в следующем году прогнозируемый общий объем доходов фонда - 8 млрд 353 млн 402,5 тысяч рублей. Расходы составляют такую же сумму - дефицита бюджета не планируется.

Эти цифры отличаются от актуальных параметров текущего бюджета - запланированные доходы 2021 года больше на 100 млн рублей, а предусмотренные законопроектом расходы, наоборот, на 60 млн рублей меньше расходов этого года - это связано с переходящими из года в год остатками на счетах.

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Как и в прошлые годы, в целях финансовой устойчивости фонда законопроект предусматривает формирование нормированного страхового запаса. В 2021 году эта сумма составит 549 млн рублей.