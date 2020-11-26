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Общество

Юрию Шматову вручили нагрудный знак Почетного гражданина Псковской области

26.11.2020 11:09|ПсковКомментариев: 0

Экс-председателю Псковского областного Собрания Юрию Шматову вручен нагрудный знак Почетного гражданина Псковской области. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Нагрудный знак Почетного гражданина Юрию Шматову вручил спикер областного Собрания Александр Котов.

«Вы приняли историческое решение, присвоив мне почетное звание "Почетный гражданин Псковской области", - отметил Юрий Шматов. - Эта награда самая высокая. Для меня это великая честь. Огромная вам благодарность. Я считаю, что эта награда имеет большое значение не только для меня, но и для всей Псковской области. Спасибо огромное за столь огромную оценку моего труда».



Кроме того, почетные грамоты областного Собрания вручили депутату Сергею Быкову и генеральному директору ООО «Гражданская пресса» Максиму Костикову.
Теги: #псковское областное собрание #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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