Общество

Михаил Ведерников подчеркнул стратегическое значение поддержки областного Собрания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за поддержку во всех вопросах, связанных с развитием региона. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

«Каким вышел 2020 год, мы запомним надолго: напряженным, сложным, непредсказуемым. Это настоящая иллюстрация поговорки «человек предполагает, Бог располагает». Но, несмотря ни на что, уже сейчас можно сказать, что наша большая команда, команда Псковской области, выдержала испытание и эффективно ответила на все вызовы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что принципиальное, стратегическое значение имела поддержка Псковского областного Собрания депутатов», - отметил Михаил Ведерников, завершая доклад о проекте бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Конечно, проблем еще очень и очень много. Мы это признаем и занимаемся ими в ежедневном режиме. Есть свои сложности в системе здравоохранения, в части финансовых вопросов, немало предстоит сделать для возвращения положительной динамики в сфере промышленности и туризма. Остаются актуальными и такие глобальные вопросы, как убыль населения, недостаточный рост зарплат, развитие технологичных производств. Это серьезные вызовы, но мы уже научились работать даже в тех сферах, которые ранее всеми считались безнадежными. Поэтому я убежден, что совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми сложностями, вернуться на выбранный курс развития и уверенно его продолжить», - отметил Михаил Ведерников и призвал депутатов принять проект бюджета в первом чтении.