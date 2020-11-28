Общество

75 лет спустя

Подходит к концу 2020-й - Год памяти и славы, объявленный указом президента в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с этим ограничения псковские общественные организации не прекращали свою работу по сохранению исторической памяти. За этот год удалось добиться значительных успехов в обнаружении массовых захоронений мирного населения, а также поднятии павших бойцов и их идентификации. Некоторые факты, стоит напомнить, вызвали широкий общественный резонанс и стали известны на всю Россию.



Фото: «След Пантеры»

Поиск в условиях ограничений

Введенные из-за распространения коронавируса ограничения отразились на масштабности поисковой деятельности, которой она славилась в прошлые годы. «Ковидом» переболели и некоторые поисковики. К счастью, все живы и здоровы.

Так, сорвалась областная вахта памяти, которую планировали провести с 25 апреля по 8 мая в Себежском районе. «Категорический был ответ: «Нет. Нельзя». Мы подчинились», - с сожалением рассказал об отмене областной администрацией вахты руководитель военно-патриотической организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.



Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Тем не менее, в районах поисковики работали небольшими группами, соблюдая требования Роспотребнадзора. И, надо отметить, как всегда плодотворно.

«Каждый поисковый отряд в количестве трех-четырех человек работал в своем районе», - поделился Геннадий Корольков.

Но одну масштабную вахту памяти – молодежную – все же удалось провести. Она состоялась с 6 по 16 августа в Невельском районе. «Мы обратились в июле к главе областного управления Роспотребнадзора Александру Нестеруку, он добро дал при условии соблюдении мер безопасности», - пояснил лидер поискового движения в регионе.



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат» (Гдовский район)

В молодежной вахте памяти приняли участие около 150 юношей и девушек со всего региона, около 30 человек приехали из Пермского края. По ее итогам 67 красноармейцев перезахоронили в деревне Турки-Перевоз.

Всего в Псковской области около 140 поисковиков-профессионалов и 26 поисковых отрядов. При этом в Бежаницком и Дновском районах таких отрядов нет, но порховские поисковики работают в Дновском районе, а в Бежаницком – локнянские, уточнил Геннадий Корольков.

Идентификация бойцов

В 2020 году поисковые организации в Псковской области подняли и перезахоронили с духовными и воинскими почестями 223 бойца.

«За исключением Новосокольнического района, - пояснил Геннадий Корольков. - 57 человек не захоронили, пока останки на временном хранении, поскольку отсутствует финансирование».

Также в этом году поисковикам удалось установить имена шести павших в боях красноармейцев. Так, в Пыталовском районе при подъеме самолета-истребителя Як-1Б отрядами «Поиск 97» и «Феникс» (Тюменская область) были обнаружены останки летчика. Погибшим оказался сержант Марадудин Андрей Савельевич 1919 года рождения. Личность бойца установили по номеру на двигателе самолета. Родственники бойца нашлись в Белгородской области.



Андрей Марадудин. Фото: Поисковое движение России

Перевезти останки стало возможным благодаря финансированию, оказанным губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил Геннадий Корольков. «Командир поискового отряда отвез останки в Белгородскую область, где летчика перезахоронили со всеми воинскими почестями», - отметил он.



Обнаруженная квитанция. Фото: Владимир Бумаков

Также удалось установить имя красноармейца, останки которого подняли в октябре под Себежом. Им оказался Минигулов Якуп Теляпкулович 1917 года рождения. Установить личность помогла обнаруженная при бойце квитанция о приеме на хранение в воинской части личных вещей солдата. Родственников красноармейца нашли коллеги себежских поисковиков из Башкортостана.



Михаил Сазонов с супругой. Фото: поисковый отряд «Тихие зори»

Кроме того, установлены имена бойцов, останки которых нашли в районе мемориала Жидилов Бор в Псковском районе: Бабин Василий Алексеевич 1924 года рождения, Сазонов Михаил Степанович 1905 года рождения, Федоров Петр Федорович 1913 года рождения. В двух первых случаях личности установили благодаря найденным подписным ложкам, а в третьем случае помог подписной котелок.

В тех же местах поисковый отряд «Обелиск» (Псковский район) нашел останки старшины Гоцева Сергея Ивановича 1909 года рождения. Его личность установили также по подписной ложке. Родственники нашлись в Липецкой области.

«Гроб закупили. Как только подготовим необходимые документы, передадим останки родственникам», - рассказал Геннадий Корольков.

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Бомбардировщик по крупицам

В этом году псковские поисковики помогли коллегам из Казани обнаружить и извлечь из болота в районе села Ямм Гдовского района фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2.



Фото: РОМО «Объединение "Отечество" » (Татарстан)

Казанцы, как пояснил Геннадий Корольков, собирают этот самолет по крупицам. «Хотят воссоздать его из настоящих деталей», - сказал руководитель организации «След Пантеры».

«В год войны самолет произвел посадку на «брюхо» на болоте в 12 км от Ямм. Населением, естественно, был растащен. Мы нашли очень много корпусного железа, которое ушло в болото. Казанцы были очень рады, что не впустую съездили. Правда, номерных вещей не попалось», - отметил Геннадий Корольков.



Фото: РОМО «Объединение "Отечество" » (Татарстан)

В «операции» по извлечению фрагментов бомбардировщика участвовали представители региональной общественной молодежной организации «Объединение "Отечество"» (Татарстан), псковского регионального отделения Поискового движения России, военно-патриотического поискового объединения «След Пантеры» и поискового отряда «Неизвестный солдат» (Гдовский район).

Себежский укрепрайон

В Себежском районе сохранились уникальные оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны, которые строились в 1939-1940 годах, и были задействованы в боевых действиях с фашистами. Аналогичных ДОТов, рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» (Себежский район) Владимир Бумаков, больше нет нигде.



Себежский укрепрайон. Фото: Владимир Бумаков

Соглашение на реализацию проекта по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» Псковская область в лице губернатора Михаила Ведерникова подписала с Русским географическим обществом в 2020 году.

«Эти объекты находятся в приграничной зоне, в 3-4 км от линии государственной границы. И они остались в неизменном виде. Стрелянные гильзы как лежали со времен войны, так и лежат. И на этой территории однозначно есть останки наших бойцов, погибших в 1941 году. Территория достаточно приличная по площади, и работы там не на один год», - сообщил Владимир Бумаков.

Однако на территории, где планировали создать военно-мемориальный комплекс, пограничное управление построило систему инженерно-технических сооружений – забор. «Нужно согласовать дальнейшие работы по созданию укрепрайона с пограничным управлением, - пояснил командир поискового отряда «Забытый батальон». - Пограничники двумя руками за, чтобы этот мемориальный комплекс существовал. Но им надо решать свои задачи, нам – свои. Уверен, придем к общему знаменателю».



Себежский укрепрайон. Фото: Владимир Бумаков

Владимир Бумаков подчеркнул, что этот проект очень значимый. «Думаю, когда мы его реализуем, это будет очень серьезный объект и с точки зрения туристической привлекательности, и с точки зрения военно-исторической», - сказал он.

«Этот проект значим еще и потому, что по всем официальным историческим источникам сильных боев под Себежом как бы и не было, - продолжил Владимир Бумаков. - Немцы якобы быстренько прошли и ушли в сторону Смоленска и Великих Лук. Наши же результаты поисковой работы, которая, к слову, не прекращается, показали, что бои здесь были, и очень жестокие. И внешний вид этих оборонительных сооружений показывает, что наши дрались там, выкраивая каждую минуту и каждый час. Немцы брали эти бетонные ДОТы с огромным трудом, потеряв большое количество личного состава. Та же дивизия СС «Мертвая голова», которая здесь наступала, потеряла около 2 тысяч человек от линии госграницы до Себежа. 20 километров и 2 тысячи человек – это много. После этого дивизию вывезли в Германию на доформирование».

Кроме того, на территории Себежского укрепрайона планируют создать молодежно-туристический кластер, где молодые люди смогут участвовать как волонтеры в поисковой работе и в обустройстве территории мемориального комплекса. «К тому же они своими глазами посмотрят на эти сооружения, которые фактически никто кроме нас не видел, потому что они в лесу, да и дорог туда нет», - отметил Владимир Бумаков.

«Не побоюсь сравнения – это мини-Брестская крепость. По крайней мере, по накалу боев, нанесенному противнику ущербу и количеству совершенных подвигов», - добавил он.

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Кстати, к 9 мая 2021 года под Идрицей в Себежском районе планируется открытие памятника зарождению Знамени Победы. В этом году Российское военно-историческое общество провело конкурс, который завершился созданием проекта мемориала.

Владимир Бумаков рассказал, что за освобождение Идрицы Москва салютовала как за освобождение крупного промышленного центра. «200 орудий, 24 залпа. Об этой истории вообще мало кто знает, как оказалось. Думаю, памятник под Идрицей встанет в один ряд со Ржевским мемориалом», - отметил он.

Геноцид

Директор фонда «Достоверная история», историк и писатель Юрий Алексеев поделился итогами раскопок в окрестностях бывшего концлагеря «Моглино» под Псковом в рамках проекта «Без срока давности», которые предваряла многолетняя и скрупулезная работа в архивах.



Фото: Юрий Алексеев

«Четыре локации дали положительный результат - это Моглинский лагерь, окрестности деревни Андрохново, так называемая «дорога смерти» из салотопки и деревня Глоты. Там были обнаружены захоронения с расстрелянными мирными жителями и военнопленными», - рассказал Юрий Алексеев.

Так, в окрестностях Моглинского лагеря обнаружили останки 51 человека. «Нашли захоронение военнопленных – 27 человек. Сделали еще два раскопа, и в каждом были останки 12 человек», - сообщил директор фонда «Достоверная история».



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Мы опирались в основном на план, который был показан во время допросов эстонским карателем, но он оказался не полным, немного неправильным, - продолжил Юрий Алексеев. - А один из жителей Пскова, который находился в Моглинском лагере, дал другой план. Он был неказистый, но показал более точное расположение этих захоронений. Их всего три - массовых. Плюс два одиночных захоронения, в которых два человека захоронены, но они оказались под дорогой, которая ведет к жилым домам. Мы просто не стали раскапывать дорогу. Не думаю, что в Моглино еще кто-нибудь что-то найдет, поскольку раскопки велись очень тщательно».

Удалось опознать одного из убитых военнопленных благодаря сохранившемся в медальоне записям. Погибшим оказался рядовой Виктор Храмов родом из Ульяновской области. Его родственники установлены.

А возле деревни Андрохново (территория веревочного парка) обнаружили массовое захоронение 43 человек, одиночную могилу и место сожжения останков убитых мирных жителей. «Там довольно значительное пятно, примерно 4 метра в диаметре. Предполагаю, что там сожгли несколько сотен останков, поскольку пятно очень массивное. Кроме того, нашли много пустых могил. То одиночное захоронение, на которые мы наткнулись, оккупанты видимо пропустили, когда выкапывали останки людей и сжигали их», - рассказал историк.

В районе салотопки раскопали три захоронения убитых оккупантами мирных граждан: в первом находились останки трех человек, во втором – семерых, в третьем – девятерых. В могилах находились остатки одежды, личные вещи.



Фото: Юрий Алексеев

Четвертой локацией для раскопок стала местность вблизи деревни Глоты. «Там нашли одно одиночное захоронение, была расстреляна девушка. В десятом раскопе обнаружили массовое захоронение 73 человек. Предположительно, там больше. 73 – это целые скелеты. А в могиле еще были останки, которые не соберешь в целый скелет. Предполагаем, что всего там расстреляли около 80 человек. Очень жуткий раскоп: половина всех останков – это дети. И в основной массе – женщины. Только 4-5 мужчин», - сообщил Юрий Алексеев.

«Кто эти люди, пока мы не знаем», - пояснил он и добавил, что в захоронении обнаружили личные вещи убитых: швейцарские часы, золотые украшения, фрагменты одежды, обувь, шесть пар очков, золотое пенсне и портмоне.



Фото: Юрий Алексеев

Юрий Алексеев выразил благодарность военнослужащим 90-го отдельного специального поискового батальона Северо-Западного военного округа Минобороны: «Благодаря их ударному труду, самоотверженной работе, высоким профессиональным умениям произведен поиск на площади не менее 10 га. Они сделали не меньше 500 разведывательных раскопов. Это был титанический труд! Дело в том, что места расстрелов не берет никакой металлоискатель. Результаты дают только физический труд со щупом и лопатой. Иного не дано. Солдатики - молодцы!».



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По факту геноцида мирного населения под Псковом Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Кроме того, работой по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности» занимался (занимается и будет заниматься) Государственный архив Псковской области.

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Музей оккупации

По инициативе Юрия Алексеева в Пскове появится музей оккупации. В 2020 году началась плодотворная работа по организации этого музея. Он будет располагаться в помещении бывшей тюрьмы внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД (улица Ленина, 3, подвальное помещение), которая несла карательную функцию на территории Пскова в годы оккупации.

«Уже определились с собственностью и дальнейшей принадлежностью этого помещения - его передадут фонду «Достоверная история», - рассказал Юрий Алексеев. - Хочу поблагодарить администрацию Псковской области за внимание к таким инициативам. Правда, не ожидал, что будет поддержка».

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Кроме того, фонд «Достоверная история» предложил сделать в районе деревни Моглино мемориал, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны мирным жителям. В его состав планируется включить часть фундаментов концлагеря.

Михаил Синёв